世界が注目する会談が14日、中国で始まりました。日本時間の午前11時ごろ、トランプ大統領を出迎えた習近平国家主席。中国・北京でこのツーショットが実現したのは、およそ9年ぶりだということです。両首脳の一挙手一投足を双方の思惑や会談の裏側も含めてお伝えします。1日の動きについてまとめました。

■トランプ大統領“習主席を9月にホワイトハウスへ招待”

14日夜、中国・北京の晩さん会会場。2つの超大国のリーダーが登場しました。スピーチでは、まず習近平国家主席が…

中国・習近平国家主席「私は中国政府と中国国民を代表して、トランプ大統領とアメリカ代表団に対し熱烈な歓迎の意を表します」

続いて登壇したトランプ大統領は…

アメリカ・トランプ大統領「このすばらしい歓迎を改めて感謝申し上げます。そして、9月24日にあなたと夫人をホワイトハウスへ招待できることを光栄に思います」

9月24日に習主席をワシントンのホワイトハウスに招待することを明らかにしました。

■習主席「互いを敵ではなくパートナーとし…」

14日午前、多くの報道陣が見守る中、車から降りてきたトランプ大統領。習主席とお互いの目を見ながら、かたい握手を交わしました。トランプ大統領が中国を訪問するのは、およそ9年ぶりになります。その後、行われた米中首脳会談では…

トランプ大統領「皆さんの友人であることを光栄に思う。中国とアメリカの関係はこれまで以上によくなるでしょう」

習近平国家主席「我々の会談は今まさに世界が注目しているものです。互いを敵ではなくパートナーとし、相互に成功し、共に繁栄すべきです」

世界が注目するワケ、それは会談の焦点の1つでもある「台湾問題」です。

中国は「台湾問題」を米中関係における最も重要な問題だとしていて、台湾の独立について「反対」の立場です。一方、歴代のアメリカの大統領で中国が求めている「独立反対」を明言した人は誰もおらず、今回の会談で習主席はアメリカから「独立反対」を引き出したい思惑があるとみられています。

もしトランプ大統領が明言した場合、台湾をめぐる力関係にも変化が起き、日本にも大きな影響が出る可能性も。「台湾問題」について具体的な言及はあったのでしょうか。

■“台湾問題”記者の質問には答えず…

会談を終え、世界遺産の「天壇公園」を訪れたトランプ大統領と習主席。そこで記者からこんな質問が…

記者「台湾について話しましたか？」

トランプ大統領「すばらしい場所です。中国は美しい」

その後も…

記者「大統領、台湾について話しましたか？」

台湾に関する質問に答えることはありませんでした。

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中国外務省によりますと、会談の中で習主席は台湾問題に触れ、「うまく処理できれば両国関係は安定し、うまくいかなければ衝突する危険な状況になるだろう」などと強調したということです。

一方、ホワイトハウスの発表では首脳会談において台湾に関する言及はありませんでした。

■日本政府関係者「トランプ大統領がどう答えたかが重要」

日本政府は米中首脳会談をどう見たのか。木原官房長官は…

木原官房長官「我が国に対する影響も含め、今後、情報収集を進めながら適切に対応していきたいと考えております」

ある政府関係者は台湾問題について…

政府関係者「トランプ大統領がどのように答えたかが重要」

世界が注目した会談の初日。アメリカと中国は思惑通りに進めることができたのでしょうか。

（5月14日放送『news zero』より）