これが来たら伝説級。夢の最強役まであと1枚という超激アツ展開に実況席も沸いた。

【映像】出るか、“出現率0.0032％”激レアチャンスの一部始終

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。カンナがロイヤルストレートフラッシュの可能性を秘めた強烈な手でポットを奪う一幕があった。

この場面では、まず羽田千夏がダイヤとスペードの「Q9」で参戦。続いてカンナがクラブとハートの「AK」で勝負に加わった。カンナのレイズに羽田がコールし、ポットは5600点となった。

フロップは全てクラブの「KJQ」。カンナは「K」のワンペアを作っただけでなく、あと1枚でフラッシュ、さらに特定のカードが落ちればロイヤルストレートフラッシュという夢のような形になった。実況のテツヤもすぐさま反応し、「AK、これ恐ろしいですね！トップヒットしながらのロイヤルドロー！『A』か『10』が落ちるとロイヤルストレートフラッシュ！」と声を上げた。

ロイヤルストレートフラッシュは、同じスートで「10・J・Q・K・A」をそろえるポーカー最強役。出現率は0.0032％とめったに見られないだけに、視聴者も大興奮。カンナは1500点をベットし、羽田はコール。まだ勝負は続いた。

ターンはダイヤの「5」。ここでカンナは4000点をベットした。羽田は少し考え込んだものの、最後はフォールド。結果として、カンナが“トップヒットロイヤルドロー”の強烈な形でポットを手にした。

テツヤが「トップヒットロイヤルドローの状態でカンナさんがポットを取りました！」と伝えると、解説のAmuは「ラビットしてほしいけどな…」とぽつり。ラビットとは、本来は勝負が終わって見られなかった次のカードを確認すること。もしリバーまでめくれていれば夢の役が完成していたのか。結果が分からないまま終わったからこそ、余計に見たくなる場面だった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）