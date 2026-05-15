プロ野球 パ・リーグは14日、各地で2試合が行われました。

5連敗中だった5位楽天は、首位オリックスと対戦。初回から連打で無死1、3塁の好機をつかむと、辰己涼介選手の犠牲フライで先制に成功します。さらに3回には先頭からの連打などでつくった1アウト2、3塁の好機を生かし、太田光選手が2点タイムリー。3点の援護を受けた先発・ウレーニャ投手も、7回途中無失点の好投を見せ、リリーフ陣の無失点リレーで完封勝利としました。

最下位のロッテは4位日本ハムと対戦。初回から打線が奮起し、西川史礁選手のタイムリーと佐藤都志也選手の2ランでいきなり3点を奪います。援護をもらった先発・西野勇士投手は、2回に1点を返されるも、その後は8回までヒット1本に抑える好投。打線も躍動を続け、6回に西川選手のソロアーチ、7回に小川龍成選手のタイムリー2塁打で得点を追加しました。しかし9回には日本ハム打線も反撃。先頭の淺間大基選手が西野投手の前にホームランを放ち、マウンドから引きずり下ろすと、清宮幸太郎選手も2番手・横山陸人投手の前にホームランを放ちました。これで2点差と迫る中、日本ハム打線は死球とヒットでランナーをためる猛攻。それでも横山投手がしのぎきり、ロッテが連敗を「3」で止めました。

＜5月14日パ・リーグ結果＞

◆楽天 3-0 オリックス

勝利【楽天】ウレーニャ(2勝2敗)

敗戦【オリックス】ジェリー(1勝2敗)

セーブ【楽天】藤平尚真(9S)

◆ロッテ 5-3 日本ハム勝利【ロッテ】西野勇士(1勝2敗)敗戦【日本ハム】細野晴希(1勝3敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗10S）本塁打【ロッテ】佐藤都志也5号、西川史礁2号【日本ハム】淺間大基2号、清宮幸太郎8号