【パ・リーグ順位表】楽天が首位オリックスに完封勝利 ロッテが逃げ切り連敗を「3」でストップ
プロ野球 パ・リーグは14日、各地で2試合が行われました。
5連敗中だった5位楽天は、首位オリックスと対戦。初回から連打で無死1、3塁の好機をつかむと、辰己涼介選手の犠牲フライで先制に成功します。さらに3回には先頭からの連打などでつくった1アウト2、3塁の好機を生かし、太田光選手が2点タイムリー。3点の援護を受けた先発・ウレーニャ投手も、7回途中無失点の好投を見せ、リリーフ陣の無失点リレーで完封勝利としました。
最下位のロッテは4位日本ハムと対戦。初回から打線が奮起し、西川史礁選手のタイムリーと佐藤都志也選手の2ランでいきなり3点を奪います。援護をもらった先発・西野勇士投手は、2回に1点を返されるも、その後は8回までヒット1本に抑える好投。打線も躍動を続け、6回に西川選手のソロアーチ、7回に小川龍成選手のタイムリー2塁打で得点を追加しました。しかし9回には日本ハム打線も反撃。先頭の淺間大基選手が西野投手の前にホームランを放ち、マウンドから引きずり下ろすと、清宮幸太郎選手も2番手・横山陸人投手の前にホームランを放ちました。これで2点差と迫る中、日本ハム打線は死球とヒットでランナーをためる猛攻。それでも横山投手がしのぎきり、ロッテが連敗を「3」で止めました。
＜5月14日パ・リーグ結果＞
◆楽天 3-0 オリックス
勝利【楽天】ウレーニャ(2勝2敗)
敗戦【オリックス】ジェリー(1勝2敗)
セーブ【楽天】藤平尚真(9S)
勝利【ロッテ】西野勇士(1勝2敗)
敗戦【日本ハム】細野晴希(1勝3敗)
セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗10S）
本塁打
【ロッテ】佐藤都志也5号、西川史礁2号
【日本ハム】淺間大基2号、清宮幸太郎8号