痩せたら自信がつく vs 自信があるから痩せられる。ダイエットが続く人の“メンタルの整え方”
「痩せたらもっと前向きになれるはず」と思ってダイエットを始める人は少なくありません。一方で、完璧にできない日があっても、自分を追い込みすぎずに続けている人のほうが、結果として変化につながっている人も。その差を生むのが“自信と行動の関係”です。大人世代のダイエットは、食事や運動だけでなく、「気持ちをどう整えるか」も続けやすさを左右します。
「痩せたら変われる」は目標になる。でも、結果に気持ちが左右されやすい
「痩せたら自信が持てるようになる」と考えることで、行動のきっかけになることがあります。実際に、体型の変化が前向きな気持ちにつながるケースも少なくありません。
ただ一方で、“痩せるまで自信を持てない”状態になると、結果が出ない期間に自分を否定しがち。特に大人世代は、体重が水分量や睡眠、ホルモンバランスなどでも変動しやすい時期なので、短期的な数字だけにこだわっていると気持ちまで不安定になりやすくなります。進捗や結果次第で気持ちが揺れやすいところもあるでしょう。
“また戻せばいい”と思える人ほど、行動は続きやすい
一方で、今の自分を必要以上に否定せず、「崩れてもまた整えればいい」と考えられる人は、行動を継続しやすい傾向があります。
ここでいう“自信”は「完璧にできる感覚」ではありません。外食が続いた日や、運動できなかった日があっても、「また戻せばいい」と思える感覚に近いものです。行動科学でも、失敗を強く否定するより、“続け直せる感覚”を持てている方が、ダイエット習慣は定着しやすいとされています。
ダイエットが続く人は、“痩せること”を自信の条件にしない
ダイエットが続きやすい人に共通しているのは、“痩せること”だけを自信の条件にしていないこと。うまくいかない日があっても、「今日は戻せばいい」「また整えればいい」と考えられる人ほど、行動が途切れにくくなります。
大切なのは、“完璧にできるか”ではなく、“やめずに戻れるか”。結果だけで自信はつくものではありません。少しずつでも続けられた経験の積み重ねが自信につながっていきます。
痩せたら自信がつくのか、自信があるから痩せられるのか。どちらかが正解というわけではありません。ただ、ダイエットが続きやすい人ほど、“今の自分を否定しすぎずに整えている”という共通点があるんです。ぜひ結果だけを追いかけるのではなく、続けられるよう気持ちを整えることで、無理のない変化につなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は自己効力感や行動習慣に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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