山口もえ、夫・田中裕二と“映画館デート” 「幸せそう」「素敵ですね」の声
タレントの山口もえが11日、インスタグラムを更新。夫で爆笑問題の田中裕二と映画館デートをしたことを報告した。
【写真】山口もえ、夫・田中裕二と映画館デート
山口は「久々パパさんとデート」とつづり、「プラダを着た悪魔2を観てきたよ」と報告。映画館で購入したポップコーンの写真も公開し、「私はポップコーンを食べ過ぎて 夜までまったくお腹が空かなかった。笑」と振り返った。
この投稿にファンからは「楽しそうで良いですね」「幸せそう」「素敵ですね」といった声が寄せられている。
引用：「山口もえ」インスタグラム（＠moe_yamaguchi0611）
【写真】山口もえ、夫・田中裕二と映画館デート
山口は「久々パパさんとデート」とつづり、「プラダを着た悪魔2を観てきたよ」と報告。映画館で購入したポップコーンの写真も公開し、「私はポップコーンを食べ過ぎて 夜までまったくお腹が空かなかった。笑」と振り返った。
この投稿にファンからは「楽しそうで良いですね」「幸せそう」「素敵ですね」といった声が寄せられている。
引用：「山口もえ」インスタグラム（＠moe_yamaguchi0611）