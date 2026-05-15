本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利して連敗を4で止め、大谷は3勝目を挙げた。そんな中、マイナーからも嬉しいニュースが舞い込んできた。

ドジャース地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・ヴァセイ氏は13日（同14日）、自身のXで「金曜日、リバー・ライアンが4月11日以来となるオクラホマで先発のマウンドに立つ。ライアンはハムストリングの怪我で負傷者リスト（IL）入りしていた」と伝えた。

27歳の右腕ライアンは2021年のドラフト11巡目でパドレスから指名され入団。22年にドジャースに移籍した。24年にメジャーデビュー。4試合に先発登板して防御率1.33をマークするも右肘のトミー・ジョン手術を受けて25年は全休していた。今季は3Aオクラホマで2試合に先発登板し防御率5.14をマーク。4月に7日間のIL入りしていた。

ネット上の国内外のファンからは「待ってました！」「7月にはメジャー昇格だな」「好投してくれることを祈っているわ」「年齢的にもある程度即戦力として戻ってこれる状態まで仕上げてもろて」「同じくステルス状態で投球自体は始めてるストーンも早く復帰して欲しい」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）