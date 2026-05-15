活動再開から6年・小出恵介42歳、激変した姿にびっくり「うわって声が出た!!」
俳優の小出恵介が14日に自身のInstagramを更新し、それまでのビジュアルと激変した姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】どうしちゃったの!? 小出恵介、激変した姿
小出は「#島暮らし」「#daysinsouthwest」とハッシュタグを添え、自身のポートレートを公開。何よりも注目は、1つ前の投稿まで黒髪だった髪の毛を金髪に染め上げていることだ。
コメント欄には「めっちゃ新鮮です！似合ってますよ〜」「かっこいい」「うわって声が出た！！」といった声が寄せられ、評判は上々のようだ。
小出恵介は1984年2月20日生まれの42歳。10代だった2003年に活動を開始し、人気ドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）シリーズ、『ROOKIES』（TBS系）や、映画『恋空』、『愚行録』など出演作多数。2017年6月に週刊誌が小出の未成年との飲酒疑惑を報道し、無期限活動休止に。2020年8月に活動再開している。現在放送中のドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）にも出演している。私生活では、2023年2月に一般女性との結婚を発表した。
引用：「小出恵介」Instagram（＠kaykoide）
【写真】どうしちゃったの!? 小出恵介、激変した姿
小出は「#島暮らし」「#daysinsouthwest」とハッシュタグを添え、自身のポートレートを公開。何よりも注目は、1つ前の投稿まで黒髪だった髪の毛を金髪に染め上げていることだ。
コメント欄には「めっちゃ新鮮です！似合ってますよ〜」「かっこいい」「うわって声が出た！！」といった声が寄せられ、評判は上々のようだ。
引用：「小出恵介」Instagram（＠kaykoide）