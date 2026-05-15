音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の元ボーカル・コムアイが、雰囲気激変した最新ショットを披露した。

１５日までに自身のインスタグラムを更新し「まじ春とー秋はーどこいったん？？？」とつづり、カジュアルなＴシャツ姿を自撮り。社会問題に取り込むコムアイは「ふつうのコットンが育てられる過程の農薬使用によって農家さんに健康被害が出たり環境への悪影響があったりするのは知ってた？」とつづり、１７日に東京・代々木上原で行われるオーガニックコットンにまつわるイベントに出演することも告知した。

鏡越しに自撮りした写真は、薄い眉毛で、赤いリップが主役のメイク。リムレスメガネでクールな印象に仕上げ、「水曜日のカンパネラ」時代とは別人のようだ。

コムアイは２０２１年に「水曜日のカンパネラ」を脱退。２３年３月、第１子妊娠を発表し「子の父は、映画監督で文化人類学者の太田光海さんです」「婚姻については、籍は入れないつもりです」と公表した。太田氏が同７月にＳＮＳで「現地時間７月２２日夜、ペルーのアマゾン熱帯雨林にあるワンピス族の村にて、僕とコムアイさんの第１子となる男の子が誕生しました」と報告した。