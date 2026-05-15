◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンから外れた。ロバーツ監督が明言していたとおり、２試合連続での“打者休養”となった。チーム２試合を続けてスタメンから外れるのは「父親リスト」入りで欠場した２５年４月１８、１９日を除けば、ドジャース移籍後では初めてだ。

前日１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦では、投手専念で先発し、今季最多１０５球を投げ、７回４安打無失点、８奪三振の快投。４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げ、両リーグ単独トップの防御率０・８２に良化。チームの連敗を「４」で止めていた。

大谷は前々日１２日の同２戦目に１２試合、５３打席ぶりとなる７号アーチ。２３戦でわずか１本塁打のスランプからの復調を予感させる一発を放っていた。この日予定されていた休養に向けては「昨日（１２日）良かったのをもう一度固める意味で、休みも大事だけど、やることはしっかりやって、次に発揮するための日にしたい」と話していた。ロバーツ監督は試合終盤に代打で途中出場する可能性も示唆していた。

スタメンは以下の通り。

（１）指 スミス

（２）一 フリーマン

（３）右 タッカー

（４）中 パヘス

（５）三 マンシー

（６）左 Ｔ・ヘルナンデス

（７）捕 ラッシング

（８）二 キム・ヘソン

（９）遊 ロハス

投＝シーハン