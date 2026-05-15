広い範囲で安定した晴天 九州では真夏日続く所も 週末は季節外れの暑さに
きょうは安定して晴れる所が多く、洗濯日和になりそうです。全国的に平年を上回る陽気が続き、関東から西を中心に25℃以上の夏日になるでしょう。九州など、30℃以上の真夏日になる所もありそうです。
【青空広がる 洗濯日和に】
高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れるでしょう。朝は雲の多い関東も、日中は晴れ間がありそうです。天気の大きな崩れはなく、洗濯日和になるでしょう。紫外線が強まっているため、対策を心がけてください。
那覇は晴れますが、石垣島などの先島諸島は雨が降りやすいでしょう。
【汗ばむ陽気 真夏日になる所も】
日中の気温は、関東から西を中心に25℃以上の夏日の続く所が多くなります。北日本はきのうより大幅に高い所もあり、盛岡で27℃、北海道の帯広でも28℃まで上がる見込みです。熊本で32℃、佐賀で31℃と、九州を中心に真夏日の続く所もあるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。
きょうの各地の予想最高気温です。
札幌 :24℃ 釧路 :13℃
青森 :24℃ 盛岡 :27℃
仙台 :21℃ 新潟 :21℃
長野 :26℃ 金沢 :22℃
名古屋:26℃ 東京 :25℃
大阪 :28℃ 岡山 :28℃
広島 :28℃ 松江 :23℃
高知 :27℃ 福岡 :27℃
鹿児島:28℃ 那覇 :26℃
【週末はさらに暑く】
週末も広い範囲で晴れて、さらに気温が高くなります。日曜日は九州から関東にかけて30℃くらいまで上がる所もありそうです。暑さが本格化してくるので、熱中症に注意してください。来週の中ごろから、本州付近もくもりや雨の日が多くなるでしょう。