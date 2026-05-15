きょうは安定して晴れる所が多く、洗濯日和になりそうです。全国的に平年を上回る陽気が続き、関東から西を中心に25℃以上の夏日になるでしょう。九州など、30℃以上の真夏日になる所もありそうです。

【青空広がる 洗濯日和に】

高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れるでしょう。朝は雲の多い関東も、日中は晴れ間がありそうです。天気の大きな崩れはなく、洗濯日和になるでしょう。紫外線が強まっているため、対策を心がけてください。

那覇は晴れますが、石垣島などの先島諸島は雨が降りやすいでしょう。

【汗ばむ陽気 真夏日になる所も】

日中の気温は、関東から西を中心に25℃以上の夏日の続く所が多くなります。北日本はきのうより大幅に高い所もあり、盛岡で27℃、北海道の帯広でも28℃まで上がる見込みです。熊本で32℃、佐賀で31℃と、九州を中心に真夏日の続く所もあるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :24℃ 釧路 :13℃

青森 :24℃ 盛岡 :27℃

仙台 :21℃ 新潟 :21℃

長野 :26℃ 金沢 :22℃

名古屋:26℃ 東京 :25℃

大阪 :28℃ 岡山 :28℃

広島 :28℃ 松江 :23℃

高知 :27℃ 福岡 :27℃

鹿児島:28℃ 那覇 :26℃

【週末はさらに暑く】

週末も広い範囲で晴れて、さらに気温が高くなります。日曜日は九州から関東にかけて30℃くらいまで上がる所もありそうです。暑さが本格化してくるので、熱中症に注意してください。来週の中ごろから、本州付近もくもりや雨の日が多くなるでしょう。