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きょうは安定して晴れる所が多く、洗濯日和になりそうです。全国的に平年を上回る陽気が続き、関東から西を中心に25℃以上の夏日になるでしょう。九州など、30℃以上の真夏日になる所もありそうです。

【青空広がる 洗濯日和に】

高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れるでしょう。朝は雲の多い関東も、日中は晴れ間がありそうです。天気の大きな崩れはなく、洗濯日和になるでしょう。紫外線が強まっているため、対策を心がけてください。

那覇は晴れますが、石垣島などの先島諸島は雨が降りやすいでしょう。

【汗ばむ陽気 真夏日になる所も】

日中の気温は、関東から西を中心に25℃以上の夏日の続く所が多くなります。北日本はきのうより大幅に高い所もあり、盛岡で27℃、北海道の帯広でも28℃まで上がる見込みです。熊本で32℃、佐賀で31℃と、九州を中心に真夏日の続く所もあるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。
札幌　:24℃　釧路　:13℃
青森　:24℃　盛岡　:27℃
仙台　:21℃　新潟　:21℃
長野　:26℃　金沢　:22℃
名古屋:26℃　東京　:25℃
大阪　:28℃　岡山　:28℃
広島　:28℃　松江　:23℃
高知　:27℃　福岡　:27℃
鹿児島:28℃　那覇　:26℃

【週末はさらに暑く】

週末も広い範囲で晴れて、さらに気温が高くなります。日曜日は九州から関東にかけて30℃くらいまで上がる所もありそうです。暑さが本格化してくるので、熱中症に注意してください。来週の中ごろから、本州付近もくもりや雨の日が多くなるでしょう。