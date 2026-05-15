石川県とポケモン・ウィズ・ユー財団は、のと里山空港を「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として、7月7日にオープンすると発表した。

能登半島地震の被災地への観光需要創出と復興支援を目的とした取り組みの一環で、世界初となるポケモンの名を冠した空港となる。2029年9月30日までの期間限定。

空港内には5月時点で確認されている111種すべてのひこうタイプのポケモンを装飾するほか、2階吹き抜け部分には大型のピカチュウと飛行機のバルーンを設置する。1階到着ロビーには2024年に制作された復興応援アート「あかるいみらい」をモチーフにした大型装飾と立体モニュメントが登場する。見学者デッキは「ピカチュウのさとやま」として整備する。

3階の「レストランあんのん」ではポケモンオリジナルメニュー（パンケーキ2種、ドリンク2種を予定）を提供。2階売店ではTシャツやキーホルダー、ラゲッジタグなどの空港オリジナルグッズを発売する。

7月中旬からは北陸鉄道グループによるポケモンラッピングバスも運行を開始。金沢駅と空港、輪島市を結ぶ特急バスのほか、新路線として空港から能登半島各地のポケモンスポットを巡る周遊バスを設定する。七尾市・和倉温泉の「わくらポケモン足湯」や珠洲市の「ニンフィア with LOVE」モニュメントなどへのアクセスに利用できる。