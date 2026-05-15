仕事で成功して地位や名声があり、お金持ちで、見た目が良い……。そんな人を見たときについ「自分なんて」と思ってしまいそうになる人は多い。しかし、それは自分の目指したい成功なのだろうか？ 立ち止まって考えさせてくれるのが『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。人生にブレイクスルーを起こし、別人級に成長することができる「すごい習慣術」を網羅している。本記事では、成功に関する思い込みを捨てる方法について取り上げる。（構成／小川晶子）

いつも他人と比較してしまう…

タイムラインに流れてくると、つい見てしまうインフルエンサーさんがいる。

小学生の子どもを持つママでありながら、おしゃれでスタイルのいい美人。見た目が華やかであるうえ、生活も華やかだ。

インフルエンサーとしての仕事で高収入を得て、頻繁にブランド小物を買ったりアフヌンに出かけたりしている。「こういう人って本当にいるんだなぁ」と感心してしまう。

かたや自分は……

日ごろ「他人と自分を比較しないようにしよう」と思っているが、調子の良くないときなどは「私だってこんなに美人だったら、もっとうまくやったのにさ」などとやさぐれそうになる。

「他人から見える成功」を目指していないか？

しかし、そのインフルエンサーさんと同じ人生を歩みたいのかというと、そういうわけではない。

ハイブランドの新作を買うよりもゲームの新作を買いたいのだし、アフヌンよりもどちらかというと漫喫に行きたいのだ。

ベストセラー『人生アップデート大全』によると、「他人から見える成功」をつい目指してしまう人は少なくないという。

私たちは、「所有物を増やそうとする」「達成物」「見た目を高める」「金銭」「地位・名声」の5つの要素を持っている人を見ると、脳からドーパミンが出て、冷静になれないそうだ。

気になり、意識が奪われ、思考が止まってしまう。

本当は自分が求めているものは別にあるのに、「みんなはこれをいいと思っているんだろうな」という思い込みで、ついそちらを目指してしまうのである。

成功した人生はどっち？

これに関して、『人生アップデート大全』にはとても興味深い調査が紹介されていた。

アメリカで行われたある調査で、こんな質問が対象者に投げかけられました。

「あなたが思う“成功した人生”とは、次のどちらだと思いますか？」



A 「お金持ちになっていて、仕事でも成功している」

B 「自分の大好きなことを追求している」

あなたはどうだろうか？ ぜひ答えてみてほしい。

私はこの部分を読みながら「B」だと思った。自分の大好きなことを追求できていたらとても幸せだ。そうでありたい。

実際、90％以上の人が「B」と答えたそうだ。

ところが、「世間はどちらが成功した人生だと思っていますか？」と質問すると、 90％以上の人が「A」と答えた という。

無意識のうちに「世間がどう思うか？」に影響されている

面白いことに、9割の人は「自分は興味や大好きなことを追求するのが素晴らしい人生だと思っているけれど、世間はお金持ちになることや何かを達成していることを成功した人生だと思っている」わけだ。

「世間はこう思っている」なんて、ただの思い込みなのかもしれない。

しかし、この研究によると、「周りはこういうものを成功だと思っている」という認識があると、それが無意識のうちに、自分の立てる目標に影響してしまうという。

まっさきに捨てるべきものとは？

本当に自分が満足できる人生にするには、「周りはこういうものを成功だと思っている」という思い込みを捨てることが大事だ。

リーダーシップや行動心理学の研究者で、本書の著者である池田貴将氏はさらにこう述べている。

もしあなたが、興味や好きなことを追求できる人生にしたいなら、「何を手に入れたいか」ではなく、「何ができるようになりたいか」を目標にしていきましょう。

――『人生アップデート大全』より

「他人から見た成功」ではなく、「自分自身の成長」を軸に目標を立て、そこに向かうことに自信を持ちたいと思う。

（本稿は『人生アップデート大全』に関する特別投稿です）