元乃木坂４６で女優の久保史緒里が１５日までに自身のＳＮＳを更新し、出演したコントライブの衣装ショットを公開した。

９、１０日の２日間にわたって、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭ開催された、ＮＨＫ総合「ＬＩＦＥ！」のコントライブ「ＬＩＦＥ！ ＯＮ ＳＴＡＧＥ〜マーベラーに捧げるコント〜」に出演した久保。インスタグラムを更新し、「ぴあアリーナＭＭでの夢のような２日間、ありがとうございました。あまりにも幸せな環境で学びをたくさんたくさんいただきました。」とコメント。「ナオミを見守るディケーとビビットを見守るリアナ。あと緊張気味のエリー。モトキを待つ和心も。いつの日か、再会できますように。イカ大王体操第２を聴くと、泣けてきます。」と記し、ドレスやセーラー服姿などの衣装姿をシェアした。

この投稿にはＳＮＳ上で「どのキャラクターも面白かったし 可愛すぎた またいつか再会できますように」「どの役も面白くて可愛くて最高でした」「可愛すぎた」「大大大好き」「これは女神･史緒里の眩（まぶ）しい後ろ姿」「ほーんとに良かったのでテレビ版にも出てください」「テレビでもぜひ」などのコメントが寄せられている。