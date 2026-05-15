広島の栗林良吏投手（２９）が１４日、マツダでの投手指名練習に参加し、今季４度目となるチームの連敗ストップに貢献する決意を言葉にした。１５日の阪神戦（甲子園）に先発する右腕は、今季連敗ストッパーとしても存在感を示している。阪神とは４月２６日に甲子園で対戦。７回１失点に抑えながら、佐藤輝に浴びたソロ本塁打が黒星につながった。リベンジも果たし、上昇ムードをもたらす構えだ。

蒸し暑いマツダで、最後の調整を終えた。栗林の表情は明るく、いつも通り自然体だ。連敗ストッパーとして出色の働きを見せている今季。再び勝利を手繰り寄せ、勝ちどきを上げる構えだ。

今季は４連敗後に２度、２連敗後に１度の計３度、チームを勝利に導いている。前回登板の６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）でも、２連敗後の引き分けを挟んだマウンドで白星を挙げた。

ここまで３勝１敗で、防御率はリーグ２位の０・９６を誇る。「連敗を止めるために勝つんじゃなく、どの試合も勝つことに変わりはない」。淡々と語るものの、その勝負強さは先発陣の柱と言っても過言ではない。

リベンジに燃える登板でもある。５試合に登板し、唯一の黒星は４月２６日の阪神戦（甲子園）で喫した。７回２安打１失点の好投も、佐藤輝に浴びたソロ本塁打１本に泣いた。

佐藤輝は打率や本塁打、打点など打撃主要部門でトップを走る。失点を最小限に防ぐためには、走者をためないことがカギだ。「佐藤選手だけじゃなく他の打者も注意して、チャンスで回さないようにしたい。良い打者となるべく楽な状況で勝負できるようにしたい」と力を込めた。

３連戦の初戦。白星をもたらすことができれば、同カードに先発予定の森下や岡本を勇気づけられる。「何とかチームに良い流れを持ってくるために、初回から飛ばしていければ」。試合開始からエンジン全開で負の流れを断ち切る。