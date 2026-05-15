＜速報＞久常涼が「67」の暫定首位でホールアウト 松山英樹は後半プレー中
＜全米プロ 初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 今季のメジャー大会第2戦が、14日に開幕した。現在、第1ラウンドが行われている。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
日本勢は4人出場。午前組でプレーした久常涼が、7バーディ・4ボギーの「67」で回り、3アンダーでホールアウトした。現時点でジャスティン・トーマス（米国）、マーティン・カイマー（ドイツ）、ミンウー・リー（オーストラリア）ら7人が並ぶトップの1人に立っている。比嘉一貴は1オーバー、金子駆大は3オーバーで初日の競技を終えている。松山英樹は午後組でプレー中。14番を終え、イーブンパーで終盤に入っている。史上7人目となる“キャリアグランドスラム”達成に挑むジョーダン・スピース（米国）は、1アンダーで初日を終了。マスターズからのメジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は、4オーバーと出遅れた。、ディフェンディングチャンピオンのスコッティ・シェフラー（米国）は、1アンダーで、現在、プレーを続けている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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