長い暗闇を抜け出す号砲は、日本から来た大砲のバットが鳴らしている。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は、ホワイトソックスの変貌ぶりに注目した。

チームは１３日（日本時間１４日）、本拠地レート・フィールドでロイヤルズに６―５で競り勝ち、４連勝。今季通算を２１勝２１敗として勝率５割に戻し、ア・リーグ中地区２位を維持した。首位ガーディアンズとは１・５ゲーム差。球団がシーズン４０試合以降に勝率５割へ到達したのは２０２２年以来で、昨季まで低迷が続いた名門にとっては単なる１勝以上の意味を持つ。混戦の中地区で敗戦処理のように消化する５月ではなく、上位をにらむ５月を迎えているからだ。

転機の象徴が、今季から加入した村上宗隆内野手（２６）だ。１３日時点で４２試合に出場し、打率２割２分８厘、１５本塁打、２９打点、ＯＰＳ・９００。ア・リーグの本塁打部門では２位、打点は３位、ＯＰＳは７位、長打率・５３７は６位につける。直近３０試合では１１本塁打、２２打点を積み上げ、シーズン序盤から長打を量産。三振もリーグ最多の６３と粗さは残るが、それを補って余りある一発の破壊力が、打線全体の空気を変えている。低打率に目を奪われれば危ういが、試合を一振りで動かす打者がいる意味は大きい。

この日の村上は４打数１安打１四球で、本塁打こそ出なかった。それでもチームはコルソン・モンゴメリー内野手（２４）の１１号ソロ、ジャレッド・ケレニック外野手（２６）の２安打２打点などで逃げ切った。村上だけに依存するのではなく、相手投手に長打への警戒を強い、その周辺の打者にも勝負球を呼び込む。ＮＰＢ３冠王の加入効果は数字以上に打線の厚みに表れている。

ホワイトソックスは２３年に１０１敗、２４年に１２１敗、２５年にも１０２敗を喫した。屈辱の時間は長かった。それでもウィル・ベナブル監督（４３）の下、開幕６勝１３敗から１５勝８敗と巻き返し、ついに勝率５割まで戻した。ＯＮ ＳＩが指摘するように、勝率５割そのものは本来、大ニュースではない。ただ、この球団に限れば意味が違う。村上という新たな軸を得たシカゴ南部の古豪は、敗者の空気を少しずつ脱ぎ捨て始めている。