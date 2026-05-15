【田鎖ブラザーズ 第5話】真＆稔、父の拳銃めぐり言い争いに
【モデルプレス＝2026/05/15】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第5話が、15日に放送される。
【写真】岡田将生、メガネ×タートルネックで知的オーラ漂う
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
父・朔太郎（和田正人）が遺したロボットの中から、隠されていた拳銃を見つけた真（岡田将生）と稔（染谷将太）。父は拳銃をなぜ所持していたのかで言い争う兄弟。
一方青委署に「神南国立大学の理事長を殺した」と成田賢心（齋藤潤）が出頭してくる。しかし理事長の死因は脳卒中による病死とされていた。
出頭したきり何も語らない成田だったが、調べを進めると神南国立大学の受験に失敗していたことがわかる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」第5話あらすじ
父・朔太郎（和田正人）が遺したロボットの中から、隠されていた拳銃を見つけた真（岡田将生）と稔（染谷将太）。父は拳銃をなぜ所持していたのかで言い争う兄弟。
一方青委署に「神南国立大学の理事長を殺した」と成田賢心（齋藤潤）が出頭してくる。しかし理事長の死因は脳卒中による病死とされていた。
出頭したきり何も語らない成田だったが、調べを進めると神南国立大学の受験に失敗していたことがわかる。
（modelpress編集部）
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