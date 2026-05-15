米１０年債利回り上昇 終盤にプラスに転じる＝ＮＹ債券 米１０年債利回り上昇 終盤にプラスに転じる＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）

米2年債 4.013（+0.034）

米10年債 4.485（+0.016）

米30年債 5.033（-0.001）

期待インフレ率 2.485（-0.012）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。終始マイナス圏で推移していたものの、終盤にプラスに転じる展開。原油動向に連動し、利回りは依然として年初来の高水準付近に留まっている。１０年債は４．５０％の節目が依然として意識されている。



投資家は、４月小売売上高や新規失業保険申請件数など、一連の米経済指標への対応を迫られた一方、一部投資家の間では、ＦＲＢの利下げの可能性を完全には排除していない。



２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４７）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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