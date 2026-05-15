・「タケノコの好きな食べ方は？」の結果は…

・1位 ごはん 49%

・2位 煮物 37%

・3位 焼く 6%

・4位 揚げる 6%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「タケノコの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「タケノコの好きな食べ方は？」