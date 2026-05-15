【「チンチンデビルを追え！」5巻】 5月15日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「チンチンデビルを追え！」の5巻を5月15日に発売する。価格は792円。

本作はくぼたふみお氏が「月マガ基地」などで連載している作品。チンチンデビルという魔物のビームを受けて“ナニ”が生えてしまった冒険者・アンが仲間と冒険を繰り広げていく。

5巻では、大人のおもちゃが売っているお店を訪れたジュノーたちが、グッズ物色中のプサリュスと遭遇。さらに男女の性別が反転してしまうという大混乱の状況が発生する。

なお紙版の単行本では、シンガーソングライターのキタニタツヤさんが帯コメントを寄せている。

【「チンチンデビルを追え！」5巻あらすじ】

ヘルマさんとの約束を果たすために、大人のおもちゃが売っているお店へやってきたジュノーとヘルマ。店に入ると、チンデビ討伐で反目するプサリュスがすでにグッズを物色中だった。プサリュスが垂れる偏った性癖講釈に嫌気がさしていると、なんと急にプサリュスの胸が巨乳に！そしてジュノーの身体にも変化が！？どうやら男女の性別が反転してしまったらしい！えっ、ってことは、チンチン女子様が男子になったら、どうなるの！？と大混乱必死の状況発生です！



