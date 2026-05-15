【「枯れた花に涙を」POP UP SHOP】 開催期間：5月15日～5月31日 開催場所：アニメイト池袋本店 1F

LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」オリジナルウェブトゥーン作品「枯れた花に涙を」の日本初となるPOP UP SHOPを5月15日よりアニメイト池袋本店 1Fにて開催する。

「枯れた花に涙を」は、Gae氏による複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリー。2025年3月の連載開始と同時に瞬く間に話題となり、「LINEマンガ 2025 年間ランキング（連載）」第1位を獲得している。

POP UP SHOPでは、樹里と蓮の描き下ろしイラストを使用した商品や新作グッズが登場。さらに、購入者特典として、会場にて税込3,000円購入ごとに、当たり付きブロマイド全8種より、1枚がランダムで配布される。当たりのブロマイドを引くと、描き下ろしイラストを使用した特大アクリルフィギュアがもらえる。

「枯れた花に涙を」POP UP SHOP開催概要

開催期間：5月15日～5月31日

開催場所：アニメイト池袋本店 1F

□「枯れた花に涙を」POP UP SHOP特設ページ

販売商品

ホログラムカンバッジ（ランダム）

価格：715円

セット：8,580円

種類数：全12種

サイズ：約Φ56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカード（ランダム）

価格：715円

セット：8,580円

種類数：全12種

サイズ：約86×54mm（縦×横）

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

証明写真風チャーム（ランダム）

価格：715円

セット：4,290円

種類数：全6種

サイズ：約35×30mm（縦×横）

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルスタンド（ランダム）

価格：880円

セット：7,040円

種類数：全8種

サイズ：約50～60mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コミックデザイン風アクリルマグネット（ランダム）

価格：990円

セット：5,940円

種類数：全6種

サイズ：約80×55×5mm（高さ×幅×奥行）

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ハート型アクリルキーホルダー

価格：各990円

種類数：全2種

サイズ：全高約50mm

アクリルコースター

価格：各1,320円

種類数：全2種

サイズ：約90×90mm（縦×横）

デカアクリルスタンド

価格：2,420円

種類数：全1種

サイズ：全高約180mm

ミニアクリルアート

価格：各2,750円

種類数：全3種

サイズ：B6

ハートミラー

価格：1,650円

種類数：全1種

サイズ：約115×160mm（縦×横）

フレークシールセット

価格：1,870円

種類数：全1種

サイズ：約40mm

クリアポーチ

価格：2,310円

種類数：全1種

サイズ：約170mm×140mm（幅×高さ）

購入者特典

(C)GAE|LINEマンガ