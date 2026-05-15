【「やっぱ人間やめて正解だわ」4巻】 5月15日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「やっぱ人間やめて正解だわ」の4巻を5月15日に発売する。価格は792円。

本作は、幼なじみの綴風太に想いを寄せる陰キャ女子の我辺恋が、試作アンドロイドのふりをして恋人になろうとするというラブコメディ。偽BEなんとか氏が「マガジン基地」で連載を行なっていた。

4巻は最終巻となり、迫りくるピンチとライバルを切り抜けながら偽アンドロイドとして過ごす恋の日常が描かれている。

なお単行本には、加筆や描き下ろしも追加されている。

【「やっぱ人間やめて正解だわ」4巻あらすじ】

誰も彼も、人間もアンドロイドも

思い悩みながら生きてんだ！

アンドロイドと恋愛した方がタイパ良し、

そんなのが常識の、少し先の未来。

幼なじみの風太に恋してしまった恋（れん）は

迫りくるピンチとライバルを切り抜けながら

偽アンドロイドとして風太のそばで過ごしている。

古典青春保存と研究の部（略してコテセイホケ）の部員たちも

愛だの恋だのアイデンティティだの悩んだり

あまりにも偽者な山田★ブルーハワイに風太が洗脳されたり……

今日も恋の日常は落ち着かない！

癖ツヨ二重生活ラブコメ、万感の完結！！



