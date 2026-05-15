劇場版最新作『トイ・ストーリー5』が7月3日に公開されることを記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて6月12日から4週連続で『トイ・ストーリー』シリーズが放送されることが決定した。

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1週目の6月12日には1996年公開の『トイ・ストーリー』、2週目の6月19日には2000年公開の『トイ・ストーリー2』、3週目の6月26日には2010年公開の『トイ・ストーリー3』、最終週の7月3日には2019年公開の『トイ・ストーリー4』が放送される。『トイ・ストーリー3』『トイ・ストーリー4』はいずれも日本で100億円以上の興行収入をあげている。

6月12日放送の『トイ・ストーリー』は、世界初のフルCG劇場長編アニメーション映画として世界中で大ヒットし、1996年アカデミー賞特別業績賞を受賞した作品。カウボーイ人形のウッディは、アンディのお気に入りのおもちゃだったが、最新式のスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」のおもちゃがやってきたことで状況が一変。張り合うウッディとバズは、ひょんなことからおもちゃいじめが趣味の少年シドに捕まり大ピンチに陥る。脱出作戦で力を合わせるうちに、やがて“友情の絆”が芽生えていく。あわせて、人気短編『ニセものバズがやって来た』と、地上波初放送となる『レックスはお風呂の王様』も放送される豪華3本立てとなる。監督はジョン・ラセター、製作総指揮はエドウィン・キャットマルとスティーヴ・ジョブスが務めた。

6月19日放送の『トイ・ストーリー2』は、ウッディがおもちゃ店のオーナー・アルに盗まれ、“超プレミアム人形”として日本のおもちゃ博物館へ送られそうになるという物語。バズとおもちゃ仲間たちは決死の覚悟で外の世界に飛び出し、ウッディの大救出作戦を開始する。一方のウッディは、カウガール人形のジェシーからある事実を聞かされ、仲間たちの元に戻りたい気持ちが揺らぎ始める。監督はラセター、共同監督はリー・アンクリッチとアッシュ・ブラノンが務めた。

6月26日放送の『トイ・ストーリー3』は、米アカデミー賞で長編アニメーション賞と歌曲賞をW受賞した人気シリーズ第3弾。17歳になり大学進学を控えたアンディがおもちゃたちと遊ばなくなった頃、手違いで保育園に寄付されたウッディたちを“思いもよらぬ運命”が待ち受ける。監督はアンクリッチ、製作総指揮はラセターが務めた。

7月3日放送の『トイ・ストーリー4』は、新たな持ち主ボニーを見守るウッディ、バズらの前に、ボニーのお気に入りで手作りおもちゃのフォーキーが現れる物語。フォーキーを救おうとするウッディを待ち受けていたのは、一度も愛されたことのないおもちゃや、かつての仲間ボーとの運命的な出会い、そしてスリルあふれる冒険だった。監督はジョシュ・クーリー、脚本・製作総指揮はアンドリュー・スタントンが務めた。

なお、劇場版最新作『トイ・ストーリー5』は、シリーズ第1作の日本公開から30年を迎えるなか、子ども部屋にタブレットが届くという展開で“おもちゃの時代”を問い直す物語となる。監督は『トイ・ストーリー』シリーズに携わってきたスタントンが務めた。（文＝リアルサウンド編集部）