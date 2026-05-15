開催：2026.5.15

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 7 - 1 [パドレス]

MLBの試合が15日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパドレスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するパドレスの先発投手はグリフィン・キャニングで試合は開始した。

1回裏、5番 アンドルー・ボーン カウント3-2から押し出しの四球でブリュワーズ得点 MIL 1-0 SD、6番 ルイス・レンヒーフォ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 SD

2回裏、2番 ブライス・チュラング 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 4-0 SD、4番 ゲーリー・サンチェス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-0 SD、5番 アンドルー・ボーン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-0 SD

4回裏、6番 ルイス・レンヒーフォ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 7-0 SD

9回表、1番 宋成文 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 MIL 7-1 SD

試合は7対1でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのカイル・ハリソンで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はパドレスのグリフィン・キャニングで、ここまで0勝2敗0S。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で2.0回を投げ、0安打、0失点、3奪三振、防御率は0.00となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 05:46:10 更新