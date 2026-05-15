将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その事実を紹介したのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 だ。認知機能を崩壊させる「黒幕」の正体や、そのメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「糖の摂りすぎ」が認知症リスクを高める

認知症というと「家系の問題」「遺伝だから防げない」と考える人は少なくないが、じつは意外な原因がある。

元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は著書『糖毒脳』で、こう指摘している。

じつは私たちの身近なところに、脳を蝕む「魔の手」が潜んでいます。

それは、日々の食生活に潜む「糖」です。

――『糖毒脳』より引用

糖を摂ると血糖値を下げるためにインスリンが分泌される。

しかし糖の過剰摂取が続くと、やがてインスリンが出づらくなったり、効き目が落ちたりしてしまう。

インスリンは脳内で「学習」や「記憶」を司る脳神経細胞同士の情報伝達をスムーズにしたり、アルツハイマー病の原因となる「アミロイドβ」などによる攻撃から脳神経細胞を守る役割も果たしている。

そのインスリン分泌に異常がおきるため、結果として糖の摂りすぎは認知症リスクを高めてしまうのだ。

「そんなに食べていない」と言う人の真実

糖の摂りすぎが認知症リスクを高める。

そう聞いても、

「ご飯はちゃんと控えている」

「おやつも、ほとんど食べていない」

「だから自分は大丈夫」

そう思っている人は少なくない。

しかし本当に気をつけたいのは、大量に食べることではない。

本人も気づかない「少しずつ」の積み重ねだ。

下村氏は、実際にこんな患者の例を紹介している。

私の診ている糖尿病患者さんの一人にこんな方がいました。

その方は、「食事は本当に少なめにして、三食しかとっていないし、おやつも食べていない。なのに血糖値が下がらない」と悩んでいました。

――『糖毒脳』より引用

そこで下村氏は、このような提案をした。

私は、この患者さんに「何かを口に入れるとき、それをすべてスマホで写真に撮ってみてください」とお願いしました。

――『糖毒脳』より引用

すると、驚きの結果になったという。

翌月の診察でスマホの写真を見せてもらって、あっと驚きました。

その方は事務系の仕事をしていましたが、仕事をしながらいくつものキャンディー、キャラメル、スナック菓子などを続けて食べていたのです。それぞれはごく少量なので、本人もまったく意識せずに口に運んでいたようです。

――『糖毒脳』より引用

本人の感覚では、「ほとんど食べていない」。

しかし現実は違った。

無意識のうちに降り積もる「間食」という塵

さらに、下村氏が驚いたことがあったという。

さらに驚いたのが、その「ながら食べ」分のカロリー量を正確に計算したところ、三度の食事によって摂取したカロリー量を軽く上回っていたことです。意識せずに食べた少量のお菓子が、「塵も積もれば山」となっていたのです。

――『糖毒脳』より引用

たとえ主食を減らしても、それ以外の時間に少量ずつ頻繁に食物を摂取すると、膵臓が休まる暇がなくなってしまう。

これでは意味がない。

間食や「ながら食べ」をしてしまうと、1日中インスリンが出っぱなしの状態になってしまいます。当然、肝臓や筋肉などの末梢臓器は、持続的に大量のインスリンにさらされることになります。

――『糖毒脳』より引用

こうなると、肝臓や筋肉でインスリンの効きが弱くなり、やがて、その分泌にも異常をきたしていく。

すると、脳の認知機能にも影響が及ぶことは、先ほど説明したとおりだ。

何を食べるかを意識することは大切だが、それ以上に、“無意識に食べているもの”を見直すことも大事なのかもしれない。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。