二宮和也出演の新・考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』でマイケル・ジャクソンの謎を大特集

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毎週金曜19時から日本テレビで放送中の『金曜ミステリークラブ!!!』。この番組は金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストに様々なミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う新・考察バラエティ。

5月15日は2時間スペシャル。世界が生んだ“キング・オブ・ミステリー”マイケル・ジャクソンの“謎”を特集する。

■神山智洋（WEST.）、吉澤閑也（Travis Japan）がVTRのどこかに登場

自宅に総工費24億円をかけて遊園地を建設したり、独特すぎる変装で買い物するなど、私生活が謎に包まれていたマイケル。貴重な来日当時の映像とともに、そんな彼の素顔に迫る。

「大阪市役所にペットのチンパンジー同伴で登場？」

「世界で初めて東京ディズニーランドを貸し切り？」

「突如小学校を訪れて一緒に合唱？」

そんな神出鬼没なスターの姿に、日本中が大パニック。当時の映像を見たゲストの中村獅童も「お忍びになってないよね」と驚く。

そして、世界各地で起きた実際のミステリーからもクイズを出題。

・新宿を襲った連続放火事件。必ず火曜日未明に火の手があがる、通称“火曜日の放火魔”。世間を震撼させた犯人は誰なのか？警察が異例の作戦でその正体に迫る！

・約40年前のアメリカで、平凡な男が5度も命を狙われた！奇跡的に生き延びるも、計画を企てた“まさかの首謀者”に、スタジオは悲鳴に包まれる！そして、誰もが予想しない衝撃の結末とは？

・第一次世界大戦中、イギリス軍の病院船が沈没…パニックで逃げ惑う船員たちの中、なぜか不気味なほど冷静な看護師がいた。そこには“ある驚愕の事実”が隠されていた！

スタジオでは、高橋成美が独特な着眼点で推理を披露。ノブが「何の話だ」とツッコむも、フィギュア解説さながらのコメントに、思わず出演者から拍手が起こる。

また正解を巡り、「出したのは俺」「選択したのは私」と、二宮と瀬戸朝香がバトルするひと幕も。

さらに、世間に衝撃を与えた『昭和平成ミステリー』も紹介。

日本各地で相次いだ陥没事故や、謎の人面魚、ツチノコ騒動など、伝説的ミステリーをプレーバック。

そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演。

神山智洋（WEST.）、吉澤閑也（Travis Japan）、ひょうろくがVTRのどこかに登場する。考察のヒントを与えてくれるかも？

あなたも一緒に謎を解きたくなる。珠玉のミステリーが揃った今夜の放送を、ぜひお楽しみに。

■番組サイト

日本テレビ『金曜ミステリークラブ!!!』

05/15（金）19:00～20:54

主宰：ノブ（千鳥）

会員：二宮和也

唐沢寿明、芦田愛菜／瀬戸朝香、高橋成美、中村獅童、柳原可奈子、横澤夏子

VTR出演：神山智洋（WEST.）、吉澤閑也（Travis Japan）、ひょうろく

■関連リンク

『金曜ミステリークラブ!!!』

https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/