きょう5月15日は、演芸番組『笑点』が放送を開始した日です。ザ・ビートルズが来日して旋風を巻き起こした1966年。その年の5月15日に『笑点』は産声を上げました。第1回放送の平均年齢は？ 歴代司会者の名場面＆知られざる座布団の秘密など60年間の歴史を振り返ります。

初代司会者は落語家の立川談志さんで、当時は午後4時30分から午後5時10分の枠で放送。演芸と談志さんとゲストの対談、大喜利の3部構成で、メンバーの平均年齢は約28歳でした。ちなみに現在の笑点メンバーの平均年齢は約63歳となっています。

昭和から平成、そして令和へ。時代がめまぐるしく変わるなかでも、日曜夕方のお茶の間には、いつも変わらない“笑い”がありました。60年の歴史で司会者は6人のみ（※特別番組や企画コーナーを除く）。特に五代目三遊亭圓楽さん、桂歌丸さんの時代が長く、番組のカラーを強く形成。春風亭昇太さんの司会で世代交代が大きく進みました。

■初代司会者・立川談志さん 型破りな進行で番組の基礎を作った

第1回放送は司会の立川談志さん（当時30歳）、大喜利の回答者は五代目三遊亭圓楽さん（当時33歳）、桂歌丸さん（当時29歳）、林家こん平さん（当時23歳）、柳亭小痴楽さん（のち春風亭梅橋さん当時31歳）、三遊亭金遊さん（のち小円遊さん当時28歳）。真打は談志さんと圓楽さんだけで、あとの4人は二ツ目。座布団運びは三升家勝松さん（のち桂文字助さん当時20歳）が担当しました。

■笑点60周年特別展 初日のセレモニーでは「100周年」宣言も

あれから60年。国民的長寿番組『笑点』の60周年を記念した、その名も『笑点60周年特別展』が東京・京王百貨店新宿店で開催中。初日の8日には落語家の三遊亭好楽さん（79）、春風亭昇太さん（66）、林家たい平さん（61）、桂宮治さん（49）が登場。昇太さんが「100周年、いけると思います」と熱い意気込みを語ると、最年長の好楽さんは「120歳になっちゃう」とボヤいて笑わせました。

■座布団を取って取られて60年 巨大年表や秘蔵のお宝ズラリ

巨大年表で振り返るコーナーでは、懐かしのメンバーの勇姿から語り継がれる名シーンまでが網羅され、笑点60周年を世の中の出来事と共に振り返ることができます。

1967年、番組初のテーマソング『笑点音頭』（作詞は立川談志さん）が誕生。レギュラー出演者が歌ったこの音頭はレコードにもなりました。また、談志さんの盟友で、のちに毒蝮三太夫を名乗る石井伊吉さんが座布団運びとなりました。

■二代目司会者・前田武彦さん 軽妙なトークで番組の雰囲気を柔らかく

1969年11月からは前田武彦さんが二代目司会者に。出演者も変更され、現在も親しまれているオープニング曲『笑点のテーマ』が披露されました。作曲は中村八大さん。前田さんが作った詞もあり、当初はメンバーによる歌もついていたといいます。

■三代目司会者・三波伸介さん 視聴率黄金期を支えた名司会

1970年、三波伸介さんが三代目司会者に。座布団運びは松崎真さんが務め、歌丸さんと小円遊さんによる罵倒合戦がエスカレート。

1973年8月、日本テレビ開局20周年を記念して東京・浅草寺で『笑点まつり』を開催。1978年には日本テレビ開局25周年記念特番として、『笑点 亜米利加寄席』を2回にわたって放送。サンフランシスコ桜祭りに協賛して行われた笑点初の海外公演で、パレードへの参加や路面ケーブルカーを1台借り切ってのクイズなど、スケールの大きなスペシャル番組となりました。

■四代目司会者・五代目三遊亭圓楽さん 豪快さと貫禄で長期政権（約23年）

1983年1月9日から四代目司会者として五代目三遊亭圓楽さんが番組にカムバックし、大喜利にテンポと切れ味を導入。10月から三遊亭小遊三さんがメンバーに加わりました。

1984年からは、『ちびっ子大喜利』をきっかけにアイドルグループ『ずうとるび』を結成し紅白歌合戦にも出場した山田隆夫さんが座布団運びとなりました。五代目圓楽さんは舞台上で先輩・後輩、師匠・弟子の垣根を外して、メンバー全員を主役にするという新しい笑点のカラーを生み出し、笑点歴代最長の23年にわたり司会を務めました。

■五代目司会者・桂歌丸さん 「お〜い、山田くん！」でおなじみの名司会

2006年5月14日、五代目圓楽さんが最後の大喜利司会を終え、番組を勇退。5月21日から五代目司会者として桂歌丸さんがバトンを受け継ぎ、林家こん平さんの長期療養中にて代役の林家たい平さんが正式にメンバーに。

2007年には林家木久蔵さんが番組内で新芸名を募集して3万通以上の中から林家木久扇さんと改め、息子の二代目木久蔵さんとW襲名。2010年、腹黒キャラで親しまれた三遊亭楽太郎さんが六代目三遊亭円楽を襲名したことも話題となりました。

■笑点60周年特別展 永世名誉司会・桂歌丸さんのコーナーも

会場には、六代目円楽さんと数々のバトルを繰り広げた永世名誉司会・桂歌丸さんの特設コーナーも。歌丸さんが大切にしていた扇子や着物、歌丸さんをオマージュしたアナウンサー大喜利の賞品などファン必見の内容。“笑いの神様”が実際に触れた“熱気”が今もそこに宿っているといいます。

この特別展に来てほしい人を聞かれた、たい平さんは「五代目の圓楽師匠、歌丸師匠、六代目の円楽師匠ですね。あっ、来てますね」と語って会場を笑いに包んでいました。

■六代目司会者・春風亭昇太さん 若々しい進行で新世代の笑点をけん引

2016年5月からは現在の春風亭昇太さんが司会者に。その間、世代交代も進みました。2022年に加入した桂宮治さんは、化粧品実演販売のトップセールスマンから落語家に転身し、落語芸術協会では昇太さん以来29年ぶりの抜擢（ばってき）真打という実力の持ち主です。

2023年には、柳家小三治さんに「久々の本物」と評され、落語協会の先輩21人を抜いて真打に昇進した“チケットの取れない”人気落語家・春風亭一之輔さんが加入。

さらに、出演者として歴代最長55年にわたり番組を支えた林家木久扇さんが卒業した2024年には、新たに立川晴の輔さんが加入。初代司会者・談志さんのDNAを受け継ぎ、若手大喜利コーナーで活躍し、2019年に六代目円楽さんの代演として笑点に出演していた晴の輔さんが回答者としては落語立川流初のレギュラー出演者、笑点ファミリー入りを果たしました。

■笑点と“同期”の最年長・好楽さんが『万感のドヤ顔』を披露

1966年に落語家になり、『笑点60周年特別展』に駆けつけた好楽さんは、実は笑点と“同期”でもあると告白し、『万感のドヤ顔』を集まった報道陣に披露する一幕もありました。

最年長79歳の好楽さんに“長続きの秘けつ”を聞いてみると、「楽屋、楽しい。そのまんま舞台に上がる。一番の秘けつだと思います」と語りました。すかさず、たい平さんが「そして舞台で休む。本番中に休む。長続きの秘けつですよね」と続けると、好楽さんは「3回しか寝てないよ」と笑わせ、息ピッタリの掛け合いを披露していました。

■『笑点』の代名詞的な存在 座布団の知られざる秘密

会場では『笑点』座布団のスペックも公開されています。サイズは縦60センチ、横72センチと、実は正方形ではなく長方形であることが明らかに。重さは2.3キログラム。山田さんが5枚以上持つのがつらそうなのも納得です。材質について中は木綿わた、カバーは正絹ちりめん。色の変遷としては当初は水色、その後ピンクを経て、現在の紫となっています。

座布団の置き方は、縫い目のない面をお客様に向けるのが決まり。「お客様との縁が切れないように」という意味を込めているといいます。座布団をたくさん重ねて座ったときでも、埋まっているように見えず、画面に映ったときに最も美しくメンバーが見えるように計算されているということです。まさに座布団をあげたくなるような職人技が光ります。

5月3日の放送では、林家たい平さんが約7年ぶりに座布団10枚を獲得。2025年11月30日放送の立川晴の輔さん以来、約5か月ぶりの獲得で、2026年初となりました。

『笑点』60年の歴史が凝縮された『笑点60周年特別展』は、5月19日まで京王百貨店新宿店7階大催場にて開催されます。