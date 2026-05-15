俳優の玉山鉄二と塩野瑛久が7月期の日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）に出演する。主人公（松村北斗）とヒロイン（岡崎紗絵）を取り巻く重要人物として物語に深く関わっていく。

今作は愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。主人公は幼い頃に出会ったヒロインに25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

玉山が演じるのはヒロインの見合い相手役。警視庁捜査一課の刑事でもあり、ヒロインの周囲で起きる不審な出来事を追っており、恋と事件の両面で物語の核心に迫っていく存在となる。「刑事役として、人間性や誠実さを大切に演じながら、この物語に緊張感を与えられる存在になれたら」と意気込んだ。

塩野はカフェの店長役で、主人公とは大学時代からの友人。主人公に関わる秘密を唯一知る存在として鍵を握る。明るく誰とでも打ち解ける一方で、どこか一定の距離を保つ人物。自己主張が少なく、穏やかでおとなしい性格だが、人のことをよく見ていて気が利く主人公とは対照的でもある。「全く異なるリズムで生きる二人が、互いに心を許している理由も描かれればいいなと思っています」と見どころをアピールした。