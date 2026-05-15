「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

３月に開業したばかりの橋田師が、愛知杯を制したアイサンサンで厩舎として初のＧ１に挑む。開業から７４日目での勝利となれば、８４年のグレード制導入後、史上２位（最速は９３年ジャパンＣ・森秀師の６９日）でのＧ１制覇となる。

厩舎に初タイトルをもたらしたアイサンサンは全姉が２１年エリザベス女王杯を制したアカイイトという良血馬。佐々木晶三元調教師から受け継いだ。「動きが柔らかくて能力の高い馬です。精神力も強く、芯の強さを感じますね」と絶賛する。東京マイルでも２勝クラスでの勝ち鞍があり、今回の舞台への適性も高い。

新進気鋭のトレーナーは、調教助手時代に日英のＧ１を制したディアドラにも携わっており、海外競馬への造詣も深い。アイサンサンは英アスコット競馬場で開催されるキングチャールズ３世Ｓ・Ｇ１（６月１６日、芝１０００メートル）に登録済み。参戦については「今回の結果次第にはなりますが、今後も馬の適性に合わせて幅広い選択をしていきたい」と世界も視野に入れて戦っていく構えだ。