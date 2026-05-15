10年前にタイムリープ、ついに生き直しによる被害者が… 15日放送『刑事、ふりだしに戻る』第4話【あらすじ】
テレビ東京で15日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第4話が放送される。
【場面写真】取材されたいっ！新聞記者役の石井杏奈
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第4話では、ついに誠の生き直しによる被害者が出る。二度目の人生で、万引き犯として捕まえた亀田万作（おかやまはじめ）だ。彼はその後ホームレスになり、連続放火事件に巻き込まれ亡くなった。
誠は戸惑いながらも犯人探しに奔走する。そんな中川島（板谷由夏）は、自分の息子と亡くなった亀田の間にトラブルがあったことを知る。そこには、川島と同じシングルマザー・中野希（小林涼子）の息子もいた。
【場面写真】取材されたいっ！新聞記者役の石井杏奈
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
誠は戸惑いながらも犯人探しに奔走する。そんな中川島（板谷由夏）は、自分の息子と亡くなった亀田の間にトラブルがあったことを知る。そこには、川島と同じシングルマザー・中野希（小林涼子）の息子もいた。