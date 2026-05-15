「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

Ｇ１戴冠の準備は整った。唯一の木曜追いとなったニシノティアモは美浦Ｗで併せ馬。津村との息もピッタリに、直線は馬なりのままスムーズに加速して万全の仕上がりをアピールした。また、３月に開業したばかりの橋田宣長調教師（３７）＝栗東＝は、厩舎に初タイトルをもたらしたアイサンサンで、史上２位となるスピードＧ１制覇を狙う。

春の大目標へ、仕上がりは万全だ。中山牝馬Ｓ（５着）で連勝がストップしたニシノティアモは、角馬場から美浦Ｂを１周して準備運動を終え、Ｗコース入り。ローズプリンセス（３歳未勝利）を２馬身追走する形で発進すると、津村とのコンタクトも完璧。折り合いバッチリに迎えた直線は、内から馬なりのままスムーズに加速して６Ｆ８５秒１−３７秒９−１１秒８をマークした。指揮官、鞍上そろって納得顔となる最終リハの完了だ。

１週前追い切りにも騎乗した津村は「１週前に強くやって最後が１１秒フラットといい動き。大体出来上がっているので、（本番が）楽しみになるような内容だった」と仕上がりに太鼓判を押す。また、連勝が「４」でストップした前走の敗因について「あの時期の馬場は傷むもので、３、４角もボコボコしていた。そのなかでも最後はいい脚を使ってくれたし、悲観するものではない」と今回に引きずる内容でなかったことを強調した。

才能を感じつつもノドの影響で能力を発揮できず、もどかしい時期もあっただけに、上原佑師は「手術をして体を休ませていた期間で成長してくれた」と力を出し切れるようになった現状を喜ぶ。「体が充実してきたので、今の出来ならこの相手でもやれると思う」とＧ１獲りへ意欲満々だ。

主戦場から１Ｆ短縮となるマイルでの頂上決戦にも「前でも後ろからでも自由自在。展開やペースで柔軟に対応したい」と自信をのぞかせる津村。２年前、自身初のＧ１制覇を飾った思い出のレースで、再び歓喜のガッツポーズを繰り出す準備は整っている。