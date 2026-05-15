映画『君のクイズ』で主演を務める中村倫也（39）。クイズ界の絶対王者・三島玲央を演じた本作は、知識だけでは勝てない競技クイズの奥深さと、人間ドラマが描かれる。

「クイズプレーヤーってこんなに多くのことを考えているのかと驚きました。攻め方や判断に性格や思考が表れる。“解答に人間が出る”というのが腑に落ちて、役づくりのヒントになりました」

三島は感情を抑え、クイズにすべてを捧げるストイックな人物。中村自身は「楽したいから準備するタイプ」と笑い、その違いをこう語る。

「夏休みの宿題も最初に終わらせるタイプなんです。仕事でも、現場で慌てたり後悔したりしたくないから、手前でできることは全部やっておく。几帳面ではあるけど、三島みたいなストイックさとは違いますね」

そんな自分と異なる人物を演じるからこそ、撮影中は緊張感を保ち続けた。

「気を抜くとすぐ素が出てしまうので、ずっと張り詰めた状態を意識していました。予告映像を見ると、そのときの疲れを思い出すくらいです（笑）」

共演者とのやりとりも見どころだ。天才クイズプレーヤー・本庄絆を演じた神木隆之介（32）については、

「隆が本庄をやると聞いた時点で楽しみでしたが、現場で見たらやっぱり圧倒的でした。座っているだけで空気が違うし、もう本庄なんですよね。思わずニヤニヤして、心の中で“いいね”を押してました（笑）」

さらに、番組プロデューサー役のムロツヨシ（50）との共演にも確かな手応えを感じている。

「ムロさんは人を食った芝居が本当に上手で、“ムロツヨシ史上1位のハマり役”だと思ってます（笑）。2人と対峙するシーンは、自分が想像していたものを明らかに超えました。慣れている人同士だと、それぞれが集中するタイミングを尊重しながら過ごせる。一言もしゃべらなくても成立する関係性ですね」

一方で、後輩との関係には少し照れもあるようで……。

「年上の方とは楽なんですけど、下から来られるとちょっと困っちゃう（笑）。自分が若いころ、無名でも面白がってくれる先輩がすごくありがたかったので、そういう存在にはなりたいと思ってるんですけど、いまだに照れちゃいますね」

多忙な日々のなかでも、「基本的に悩まないタイプ」と語る中村。プライベートでは、こんな“答えの出ない問い”と向き合っているそうだ。

「近所にいる白と黒でしっぽが長い鳥の名前が知りたいんですよ。写真を撮ろうとしても逃げられちゃって、全然わからない（笑）。それが今いちばんの謎ですね」

【INFORMATION】

映画『君のクイズ』

5月15日（金）より全国東宝系にて公開。絶対王者・三島玲央（中村倫也）は、生放送のクイズ番組の決勝で、対戦相手の本庄絆（神木隆之介）が問題を1文字も聞かずに正解したことに疑念を抱く。やがてやらせ疑惑が浮上するなか、その謎の真相に迫っていく。

ヘアメーク：Emiy（Three gateee LLC.）

スタイリスト：松本ユウスケ（anahoc）