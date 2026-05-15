インスタグラムを更新

女子プロゴルファーの安田祐香（NEC）が14日までに自身のSNSを更新。スポーティーな私服にサングラスを合わせた“オフ姿”を披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。

ゴルフウェアとは打って変わった装いだった。白を基調とした動きやすそうなセットアップに、同系色のスニーカーを合わせたストリート系のスタイル。契約する「オークリー」の薄いイエローフレームのサングラスをかけ、店舗のソファに腰掛けて笑みを浮かべた。

安田は自身のインスタグラムで実際の写真を公開。オークリーをタグ付けし、文面に英語で「新しいサングラス」と記した投稿に、ファンからは絶賛のコメントが相次いだ。

「めっちゃカッコいい」

「絵になるやん」

「額が綺麗だから、聡明そうに見えるね！」

「祐香プロとは、思わなかったです 素敵 モデルさんよりモデルさんですねー」

「普段のかわいい感じとのギャップが最高」

「祐香プロ〜やっぱりスタイルが最高ですね〜」

さらに、15日に福岡で開幕するSky RKBレディスクラシック開幕前の投稿だったこともあり、「今週、福岡の雷山でお会いしましょう」「福岡 雷山 頑張れ！」といった声援も送られていた。



（THE ANSWER編集部）