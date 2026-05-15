そのボブ、変え時かも！→【40・50代】がマネしたい♡「大人のこなれボブ」

鏡や電車の窓に映った自分がなんとなく垢抜けないと感じたら、いつものスタイルに変化を加えるタイミングかも。おしゃれな雰囲気に寄せたいなら「こなれ感」を意識してみて。こなれ感を握る鍵は、作り込んだように見えないゆとりを持たせること。定番と思っていたボブも、長さや質感次第で新鮮に更新できるはず。

動きとカラーで柔らかく

表面にレイヤーを入れ、それを強調するようにハイライトを加えたアレンジ。コントラストを抑えたナチュラルな仕上がりが、肩肘張らないカジュアルさを与えてくれそう。一見シンプルなカラーのようでさりげない陰影がつくので、ボリュームダウンが気になる人はふんわり感をフォローする目的で選んでもOK。白髪ぼかしとしても効果があり、メリットの多いカラーリングです。

くびれで広がりをセーブ

表参道で主にレイヤーカットを提案している@kitadani_koujiroさんが「多毛でお悩みの方もレイヤーを入れる事でスッキリ」とコメントするように、毛先のボリュームを取り除くとグッと爽やかな印象に。汗や湿気が気になるこれからの時期でも、髪の広がりを解消できそうです。レイヤーの位置自体は低めでも、くびれがつくのでシルエットにメリハリが生まれます。

重さを残すなら短めに

毛先に重さのあるスタイルや重厚感のあるダークトーンが好みなら、バランスを取ってレングスを短めにするのが良さそう。アゴのラインまでカットすれば、首がしっかり見えて抜け感をアピールできる予感。ツヤが映えるスリークな質感と合わせたら、トレンドを存分に堪能できます。

ハイライトでエッジを投入

こちらは前上がりボブにレイヤーを入れたアレンジ。そのエアリーな動きを引き立てるのは、コントラスト強めのハイライトです。上品なひし形シルエットに、華やかなスパイスを効かせられるのもいいところ。前から見たときに顔まわりに明るさがあることで若々しい印象に。

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※こちらの記事では@acco.mama様、@kitadani_koujiro様、@kzs_hair様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。