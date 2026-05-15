「もう頑張るのはやめようと思った」“天職の部署”で成果をあげていた男性に下された謎の異動辞令

会社でどれだけ実績を上げても、正当に評価されるとは限らない。ふとした瞬間に張り詰めていた糸が切れてしまう人もいるようだ。

愛知県の50代男性（土木技術職兼営業／年収950万円）は、かつて本社に転勤し、自身で天職とも言える部署に配属されていた。順調にキャリアを築いていたはずが、会社の不可解な人事によって仕事への熱意が完全に冷めてしまったという。（文：篠原みつき）

営業的に数字を出し、部下も統率していたのに……まさかの辞令

男性は当時の働きぶりについて、次のように振り返る。

「本社へ転勤となり、所属部署がある意味天職と思い、それなりの役職も与えられていたので、心機一転頑張っており、営業的に数字も上げ、また部下とも信頼関係を構築でき統率も取れていた」

なんとも理想的な、自他共に認める活躍ぶりだったようだ。しかし、会社が下した判断は斜め上だった。

「更に頑張ろうとした矢先にある日突然、部署異動を命ぜられた」

まさに青天の霹靂だ。異動先について、男性はこう書いている。

「異動した部署は専門的な知識が必要な部署で、特に不満があったわけではないのだが何かしらを管理する部門でもなく、また利益を追求する部署では無かった」

営業として数字を上げ、マネジメントもこなしていた人間を、何の張り合いもないポジションへ移したわけだ。本人の適性やこれまでの実績をガン無視した配置換えである。

「いくら自分で頑張っていたとしても、会社にそれは全く伝わっていないのだという事が判り、もう頑張るのは辞めようと思った」

会社側にどんな意図があったかは不明だが、結果として稼げる人材のやる気を完全に削いでしまったようだ。

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