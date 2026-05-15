俳優の玉山鉄二と塩野瑛久が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が主演を務める日テレ系７月期土ドラマ「告白−２５年目の秘密−」に出演することが決定した。

ドラマは愛と狂気の狭間を描く２５年にわたるラブサスペンス。玉山が演じるのは警視庁捜査一課の刑事・佐倉泰輔。お見合い相手の麻里子（岡崎紗絵）の周囲で起きる不振な出来事を巡り、恋と事件の両面で物語の核心に迫っていく存在だ。

一方、塩野が演じる相良友也は爽太（松村北斗）の友人でカフェの店長。爽太の秘密を唯一知る存在として、物語に関わっていく。

ＴＶｅｒのドラマページで公開されたキャスト考察動画では「まりこのお見合い相手」に玉山の２５年前の実際の写真を使用。「爽太の親友」は塩野をイラストで表現。さまざまな憶測を呼んでいた。

玉山は今作について「とてもピュアで穏やかなラブストーリーというメロディーラインの中に、鋭いノイズのような緊張感が走る。新しいアプローチのラブサスペンスだと感じました」とコメント。塩野は「一人の人を想い続ける強さは『純愛』なのか『狂気』なのか。その境界線の危うさに惹かれました。友也という男の視点を通して、松村北斗さん演じる爽太の純粋さと歪さをじっくりと見つめていきたいと思います」と意気込んだ。