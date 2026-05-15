レガーロデルシエロに騎乗したエプソムＣは３着。初騎乗だった前走の東風Ｓ（３着）は少し重さがありましたが、今回は返し馬の段階で本当に抜群の感触。最後までしっかりと脚を使い、仕方ないことですが、大外枠でなければという思いが残る３着でした。ただ、今回で改めて走る馬であることは確認できましたし、重賞は勝てる馬です。それだけの素質を感じます。

この春は関東でもいい馬を頼まれる機会が増えましたし、今年から始めた美浦滞在が本当によかった。今は日本ダービーを控えるアスクエジンバラに調教をつけるため、栗東に戻っていますが、週末のレースは関東中心で、今週も土曜は新潟。あとは結果を出し、期待に応えていくだけです。

栗東に戻る直前に美浦で感触を確かめたのが新潟大賞典のアンゴラブラックです。少し硬い馬なのかなと思っていましたが、すごく歩様が良くて、非常に乗りやすかった。今は状態がいいと思います。新潟は３週目で馬場が荒れているようですが、実戦でどんな競馬もできそうなイメージ。外回りの長い直線で、長くいい脚を最大限に引き出すつもりです。（ＪＲＡ騎手）