塩野瑛久、松村北斗の親友役 “秘密”を唯一知る人物「なんかやばいことやってないよな、お前？」【コメント全文】
俳優の塩野瑛久が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが15日、発表された。主人公・雪村爽太（松村）の親友役を演じる。
【画像】誰だかわかった？塩野瑛久のヒントイラスト
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
塩野は、爽太の大学時代からの友人で現在はカフェの店長をしている相良友也（31）を演じる。明るく誰とでも打ち解ける一方で、どこか一定の距離を保つ人物。爽太に関わる秘密を唯一知る存在として、物語に関わっていく。
塩野は「友也という1人の男が、これまでどんな景色を見てきて、どんな想いを積み重ねてきたのか、そんな余白に想いを巡らせながらこの物語をつむいでいきたいです」と意気込んだ。
また、TVerでは、13日に公開された“爽太の親友”をイラストで表現したキャスト考察動画が話題に。「なんかやばいことやってないよな、お前？」というせりふとともにSNSではさまざまな考察が飛び交っていた。
【コメント全文】
■塩野瑛久（相良友也役）
――愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
1人の人を想い続ける強さは純愛なのか、狂気なのか。その境界線の危うさに惹かれました。友也という男の視点を通して、松村北斗さん演じる爽太の純粋さと歪さをじっくりと見つめていきたいと思います。
――爽太の大学時代からの友人で、物怖じしない一方でこだわりも強い相良友也という役を演じる上で、意識していることや、注目してほしいポイントがあれば教えてください。
友也は爽太とは対照的な存在です。全く異なるリズムで生きる2人が、互いに心を許している理由も描かれればいいなと思っています。友也という1人の男が、これまでどんな景色を見てきて、どんな想いを積み重ねてきたのか、そんな余白に想いを巡らせながらこの物語をつむいでいきたいです。
【画像】誰だかわかった？塩野瑛久のヒントイラスト
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
塩野は「友也という1人の男が、これまでどんな景色を見てきて、どんな想いを積み重ねてきたのか、そんな余白に想いを巡らせながらこの物語をつむいでいきたいです」と意気込んだ。
また、TVerでは、13日に公開された“爽太の親友”をイラストで表現したキャスト考察動画が話題に。「なんかやばいことやってないよな、お前？」というせりふとともにSNSではさまざまな考察が飛び交っていた。
【コメント全文】
■塩野瑛久（相良友也役）
――愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
1人の人を想い続ける強さは純愛なのか、狂気なのか。その境界線の危うさに惹かれました。友也という男の視点を通して、松村北斗さん演じる爽太の純粋さと歪さをじっくりと見つめていきたいと思います。
――爽太の大学時代からの友人で、物怖じしない一方でこだわりも強い相良友也という役を演じる上で、意識していることや、注目してほしいポイントがあれば教えてください。
友也は爽太とは対照的な存在です。全く異なるリズムで生きる2人が、互いに心を許している理由も描かれればいいなと思っています。友也という1人の男が、これまでどんな景色を見てきて、どんな想いを積み重ねてきたのか、そんな余白に想いを巡らせながらこの物語をつむいでいきたいです。