ドラマ『告白』玉山鉄二、ヒロイン・岡崎紗絵のお見合い相手役 松村北斗に“恋と事件”で迫る【コメント全文】
俳優の玉山鉄二が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが15日、発表された。
【写真】誰だかわかった？玉山鉄二の25年前の写真
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
玉山は、麻里子の見合い相手・佐倉泰輔（43）を演じる。麻里子の祖母・昭子を街中でたまたま助けたことがきっかけで気に入られ、麻里子とお見合いをすることになる。最初は乗り気じゃなかったが、麻里子を見た瞬間に一目惚れし、真剣交際を望み、麻里子に誠実にアプローチしていく。一途で、たまに真面目すぎる硬派な人物。警視庁捜査一課の刑事で、麻里子の周りで起きている不審な事件を調べている。
玉山は「新しいアプローチのラブサスペンスだと感じました。刑事役として、人間性や誠実さを大切に演じながら、この物語に緊張感を与えられる存在になれたらと思います」と語る。
14日には、玉山の25年前の実際の写真を使用した「まりこのお見合い相手は誰？」という動画も公開され話題となっていた。
【コメント全文】
■玉山鉄二（佐倉泰輔役）
――愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と本作への意気込みを教えてください。
とてもピュアで穏やかなラブストーリーというメロディーラインの中に、鋭いノイズのような緊張感が走る。新しいアプローチのラブサスペンスだと感じました。
――麻里子に一目惚れし誠実に向き合いながら、刑事として事件も追う佐倉泰輔という役を演じる上で、意識していることを教えてください。
企画プロデュースの青木さんとは昔からの同志ですので大きな信頼があります。今回は自分の中ですべてを作品に委ねることで、どのように表現されていくかを楽しみにしたいです。刑事役として、人間性や誠実さを大切に演じながら、この物語に緊張感を与えられる存在になれたらと思います。
【写真】誰だかわかった？玉山鉄二の25年前の写真
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
玉山は「新しいアプローチのラブサスペンスだと感じました。刑事役として、人間性や誠実さを大切に演じながら、この物語に緊張感を与えられる存在になれたらと思います」と語る。
14日には、玉山の25年前の実際の写真を使用した「まりこのお見合い相手は誰？」という動画も公開され話題となっていた。
【コメント全文】
■玉山鉄二（佐倉泰輔役）
――愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と本作への意気込みを教えてください。
とてもピュアで穏やかなラブストーリーというメロディーラインの中に、鋭いノイズのような緊張感が走る。新しいアプローチのラブサスペンスだと感じました。
――麻里子に一目惚れし誠実に向き合いながら、刑事として事件も追う佐倉泰輔という役を演じる上で、意識していることを教えてください。
企画プロデュースの青木さんとは昔からの同志ですので大きな信頼があります。今回は自分の中ですべてを作品に委ねることで、どのように表現されていくかを楽しみにしたいです。刑事役として、人間性や誠実さを大切に演じながら、この物語に緊張感を与えられる存在になれたらと思います。