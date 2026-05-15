WEST.神山智洋＆Travis Japan吉澤閑也＆ひょうろく、VTRにサプライズ出演 “マイケル・ジャクソンの謎”に迫る
二宮和也（嵐）とノブ（千鳥）が出演する15日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』2時間スペシャル（後7：00〜後8：54）では、世界が生んだ“キング・オブ・ミステリー”マイケル・ジャクソンの謎を特集する。
【番組カット】サプライズ登場！ヒントを出す吉澤閑也
同番組では、金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。
自宅に総工費24億円をかけて遊園地を建設し、独特すぎる変装で買い物するなど、私生活が謎に包まれていたマイケル。貴重な来日当時の映像とともに、彼の素顔に迫る。大阪市役所にペットのチンパンジー同伴で登場、世界で初めて東京ディズニーランドを貸し切り、突如小学校を訪れて一緒に合唱するなど、神出鬼没なスターの姿に日本中が大パニックに。当時の映像を見た中村獅童も「お忍びになってないよね」と驚く。
そして、世界各地で起きた実際のミステリーからもクイズを出題する。スタジオでは、高橋成美が独特な着眼点で推理を披露。ノブが「何の話だ」とツッコむも、フィギュア解説さながらのコメントに、思わず出演者から拍手が起こる。正解を巡り、「出したのは俺」「選択したのは私」と、二宮と瀬戸朝香がバトルする一幕もある。
さらに、世間に衝撃を与えた「昭和平成ミステリー」も紹介。日本各地で相次いだ陥没事故や、謎の人面魚、ツチノコ騒動など、伝説的ミステリーをプレーバックする。
今回もVTRに豪華ゲストが出演。神山智洋（WEST.）、吉澤閑也（Travis Japan）、ひょうろくがVTRのどこかに登場し、考察のヒントを届ける。
【番組カット】サプライズ登場！ヒントを出す吉澤閑也
同番組では、金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。
そして、世界各地で起きた実際のミステリーからもクイズを出題する。スタジオでは、高橋成美が独特な着眼点で推理を披露。ノブが「何の話だ」とツッコむも、フィギュア解説さながらのコメントに、思わず出演者から拍手が起こる。正解を巡り、「出したのは俺」「選択したのは私」と、二宮と瀬戸朝香がバトルする一幕もある。
さらに、世間に衝撃を与えた「昭和平成ミステリー」も紹介。日本各地で相次いだ陥没事故や、謎の人面魚、ツチノコ騒動など、伝説的ミステリーをプレーバックする。
今回もVTRに豪華ゲストが出演。神山智洋（WEST.）、吉澤閑也（Travis Japan）、ひょうろくがVTRのどこかに登場し、考察のヒントを届ける。