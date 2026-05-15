俳優玉山鉄二（46）塩野瑛久（31）がSixTONES松村北斗主演の日本テレビ系7月期ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）に出演することが14日、分かった。主人公とヒロインを取り巻く重要人物として物語に深く関わり、長年にわたる思いと過去の事件が絡み合うラブサスペンスに新たな緊張感をもたらす。

同作は、愛と狂気のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。松村演じる主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った岡崎紗絵演じる、麻里子に25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

玉山が演じる佐倉泰輔は、麻里子の見合い相手。また、警視庁捜査一課の刑事として、麻里子の周囲で起きる不審な出来事を追っており、恋と事件の両面で物語の核心に迫っていく存在となる。「とてもピュアで穏やかなラブストーリーというメロディーラインの中に、鋭いノイズのような緊張感が走る。新しいアプローチのラブサスペンスだと感じました。刑事役として、人間性や誠実さを大切に演じながら、この物語に緊張感を与えられる存在になれたらと思います」とコメントを寄せた。

また、塩野が演じる相良友也は、爽太の大学時代からの友人。爽太に関わる秘密を唯一知る存在として、物語に関わっていく。「一人の人を思い続ける強さは『純愛』なのか『狂気』なのか。その境界線の危うさにひかれました。友也という男の視点を通して、松村北斗さん演じる爽太の純粋さといびつさをじっくりと見つめていきたい」とした。