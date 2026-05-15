嵐の軌跡を語るうえで欠かせない番組のひとつが、『ひみつの嵐ちゃん！』（TBS系／2008年4月～2013年3月）だ。ドラマやライブで国民的な人気を確立し、まさに時代の中心を駆け上がっていた5人は、この番組のなかで“バラエティの顔”としての魅力も強く刻みつけていった。

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その根底にあったのは、やはり5人の圧倒的な“仲の良さ”である。お互いの関係性を深く理解しているからこそ生まれる自然な掛け合い、遠慮のないイジりとそれを笑いに変える受けの力、そして台本に頼らずとも展開を転がしていく瞬発力。嵐のバラエティは、“仲の良さ”という目に見えない土台のうえで成立していたと言っていい。

さらに、楽屋で見せるリラックスした素顔や、スタッフとの距離の近さも番組の空気を形づくっていた。カメラが回っていない時間も含めて魅力的だった嵐という存在。リニューアル期から番組に参加したTBSディレクター・藤井健太郎が、当時の制作現場とともに、その姿を振り返る。同世代だからこそ感じ取れた素顔、そして活動終了という節目に向き合う5人への思い――。あの時代の空気を知る視点から、嵐というグループの本質をあらためて紐解いていく。（佐藤結衣）

■「変わったグループだと思います（笑）」間近で見つめた嵐の関係性

――藤井さんが『ひみつの嵐ちゃん！』に携わったのは、いつ頃でしたか？

藤井健太郎（以下、藤井）：番組自体は2008年春に始まっていて、僕はその年の秋頃にディレクターとして合流しました。当時の嵐は、松潤（松本潤）の『花より男子』（2005年・2007年）への出演をきっかけに、一気に国民的アイドルへの階段を駆け上っていたタイミングだったと思います。番組も当初は“社会科ナゾ解明TV”の副題がついていて、取材だったりVTRだったりがメインだったんですが、「嵐だからこそできる形にしよう」と、2009年の春からは本人たちの魅力を中心に据えた、みなさんがご存知の形にリニューアルしました。

――藤井さんといえば、『水曜日のダウンタウン』をはじめとした“攻めた”お笑い番組を作ってきた印象が強くあります。芸人さんと嵐のようなアイドルにおける“笑い”の違いはありますか？

藤井：芸人さんのようにワードで笑いを作るのは、なかなか同じレベルでというわけにいかないところがあると思いますが、お互いの関係性やポジションを使った展開の作り方などは、事務所の歴史のなかで培ってきたものがあるのか、テレビに出たての若手芸人などと比べてもよっぽど上手かったりしますよね。そもそもSMAP以降のグループは、基本的なバラエティのスキルがとても高かったと思いますし、アイドルでありながら、やはり本気でバラエティに向き合っていた印象があります。僕もちゃんとお仕事をさせてもらったアイドルは嵐が初めてでしたけれど、彼らもそうした立ち回りがとても上手かったし、その後、Kis-My-Ft2の番組を担当させてもらったときも、やはり若いころから鍛えられているからなのか、バラエティでの対応力が非常に高くて驚きました。場数が違うのかもしれないですね。なので『ひみつの嵐ちゃん！』でも、こちらから細かく展開までお願いをするというよりは、ご本人たちで自発的に立ち回ってくれていた印象です。ライブではカッコよくて、誰もが知る人気者なのに、ときに三枚目を引き受けたり、しっかりバラエティ的な立ち回りができるのは素直にすごいなと思いましたね。

――そういう意味でも嵐はバランスが良かったと言えますか？

藤井：そうですね。最初から5人のバランスが良かったというよりは、おそらく、やっていくなかでお互いのポジションを考えて、きれいに収まっていったということなんじゃないですかね。

――収録現場でも、5人の仲の良さを感じる場面はありましたか？

藤井：まず、楽屋が5人同じ部屋でしたし、そのなかでも常に和気あいあいとしていた印象です。メンバー間の仲の良さはもちろんですけど、スタッフに対しても非常にフレンドリーでしたね。アイドルグループも芸人コンビも、駆け出しのころは仲が良くても、キャリアを重ねていくと自然に日常での距離は離れていってしまうことがほとんどじゃないですか。それは、別に不仲ということではなく、友人のような関係からビジネスパートナーに関係が変化することで。でも、嵐に関しては、そういう雰囲気は僕が関わっていたタイミングでは一切なかったですし、おそらく今にいたるまでその変わらない関係性できているはずですよね。すごいですよね。変わったグループだと思います（笑）。

――藤井さんとメンバーはどのような関係性だったのでしょう？

藤井：僕は大野（智）くんと同い年で、メンバーたちと年齢が近かったこともあってか、なぜかお互いにタメ口で話すような関係でした。その少し前にあった『学校へ行こう！』のチームもまさにそんな感じで、ディレクターたちとメンバーが近い距離感でいい関係を築いていて、彼らもそういう先輩を見ていたはずなので、そんな風なスタッフとのコミュニケーションの取り方が、当時は受け継がれていたスタイルだったのかもしれないですね。楽屋に本番で使うためのテレビゲームがあったときは、メンバーと一緒に遊んだりだとか、ついつい友達みたいに過ごしてしまったこともありました。

――5人と取り組んだ企画のなかで、思い出深いものはありますか？

藤井：やっぱりいちばんは毎週のようにやっていたので「マネキンファイブ」ですかね。あとは、最初に自分がメインで担当したのが「編集でヒューマンビートボックス動画を作る」という企画だったので、それも印象に残っていますかね。「ネット動画を嵐がカバーする」という大枠のなかで、メンバーに色々な音を口で出してもらって、それを編集でヒューマンビートボックス風に仕上げるという。一発目の担当だったので絶対失敗できなかったし、編集にかなりウエイトがある企画だったので、頑張らざるを得なくて。そのときは映像を作る前に、まずは音楽ソフトを使って普通にビート作りみたいなところから始めるという、ややテレビディレクターの範疇を超えた作業をやっていましたね。

■嵐がこれまでのアイドルやスターと違ったこと

――「マネキンファイブ」はどういった経緯で生まれたのですか？

藤井：番組の総合演出から、「嵐を使ったファッション企画」というお題をもらって、考えた企画でした。とはいえ、ただ嵐のファッションを見せて、ただ「嵐がカッコイイ」ではバラエティ企画としては弱いので、何を言われても反論できないというギミックを加えました。ちなみに、お客さんがいるあいだは動けないし喋れないけれど、人がお店からいなくなると動き出す、という設定は『トイ・ストーリー』の世界観をイメージしたものです。

――当時、ゲストによる遠慮のない辛口コメントが番組を大いに盛り上げましたね。彼らの苦々しい表情もまた笑いを誘いました。ゲストやメンバーのリアクションは、どこまで台本にあるのでしょうか？

藤井：いや、当然そんな台本は全くないですよ。メンバーたちも、毎回テーマに合わせてのアイテム決めなど、ちゃんと本気で向き合ってくれていました。だからこそのリアクションだったと思います。とくに、相葉（雅紀）くんはメンバーのなかでも服が好きだったし、熱心に取り組んでくれていた覚えがあります。当時、僕とも共通の知り合いが洋服屋さんにいたので、そんな話もしていましたね。やっぱり、オンでもオフでも、常にムードメーカーでした。

――松本さんは？

藤井：何にでも本気で取り組んでいる姿が印象的でした。決めるところでちゃんと決めなきゃいけない “逃げられないポジション”を担っていたかと思うんですけど、その大変な役割を全うしていましたよね。楽屋ではよくパソコンを広げてライブの映像をチェックしたり、収録終わりにも残ってライブ演出の打ち合わせをしていたり、一緒に仕事をするまでアイドルの方がそういう細かいところを自らやっているイメージがなかったので、シンプルに感心しました。僕が自分の番組を持って『ひみつの嵐ちゃん！』を離れるとき、「いつかゲストで呼んでね」と、ビートたけしさんばりの粋な言葉をかけてくれて、さすがだなと思ったのを覚えています。

――では、櫻井翔さんは？

藤井：当然、現在の活躍でもみなさんご存知の司会者的なスキルは、当時から高かったですよね。頼りがいのある存在です。僕が別でやった特番を見てくれて、ロジカルでめちゃくちゃ的確なアドバイスをくれたのが印象に残っています。でも、そんな達者できっちりしたところや、しっかり者のベースがありながら、いざとなったらちゃんと “負けられる”のが強い。ちなみに、僕とは音楽の趣味が近かったので、よく楽屋ではHIPHOPの新譜の話などで盛り上がっていました。

――二宮（和也）さんは？

藤井：その場の流れを掴むのが上手くて、いちばん芸人さんに近いセンスを感じていました。あとは暇さえあればずっとゲームをしていましたね（笑）。僕も一時期同じゲームをやっていたことがあったんですけど、とにかく進むのが早くて、どこにそんな時間があるんだ、と思っていました（笑）。そして、楽屋ではずっと大野くんとワチャワチャしてました。

――大野さんと仲睦まじい様子、目に浮かびます（笑）。

藤井：手数や打席数は少ないんだけどいちばん “ホームランを打つ”のが大野くんでしたよね。自分から積極的に喋るわけでもないし、熱量が高いタイプでもないんですが、いざというときには大きな笑いを作ってくれるし、ほかのメンバーもなんだかんだで最後はリーダーに頼るというか。“やらされてるリーダー”みたいに見えるところもあるとは思うんですけど、肝心のところではやっぱりちゃんとリーダーなんですよね。

――イジり／イジられのやりとりのなかに愛情を感じられるのが、嵐の強さですね。

藤井：そういったメンバーの関係性から生まれる展開や笑いはやっぱり多かったですよね。嵐の場合はメンバー同士の仲の良さがお茶の間にも浸透しているので、そのやりとりを微笑ましく見られる安心感がありました。二枚目役を担うことの多い松潤も、優等生的な役割を求められる櫻井くんも、ちゃんと“負ける”ことができる。嵐がこれまでのアイドルやスターと違ったことのひとつは、超人気者でありながら、その“負け顔”も持っているってところだった気がします。

――2010年の春に『ひみつの嵐ちゃん！』を離れたわけですよね。

藤井：彼らは番組にゲストで出るようなタイプでもないので、それ以降はあまり接点がなくて。でも局内で松本さんと偶然会ったときに「久しぶり！」みたいな感じで声をかけてくれたのは嬉しかったですね。彼らは毎日たくさんの人と接しているはずなのに、覚えていてくれて。

――そんな嵐が2026年5月31日をもってグループ活動を終了するという知らせを、ある時期一緒に仕事をされていた藤井さんとしてはどのように感じられましたか？

藤井：誰ひとり欠けることなく最後まで走り抜けられたので、「残念」というような気持ちはないですね。ファンの方たちはいろんな想いがあるかと思いますけど、僕は「最後まで仲良く、きれいに終われてよかったな」という感想です。僕自身もこれまでほとんど仕事しかしてこなかったタイプなので、大野くんが自分の人生を見つめ直して大きな決断をするという気持ちもよくわかるし、立場を捨ててそういう選択ができるのは素敵だなと思いました。

――もし、藤井さんがいつか嵐5人の再会の場を企画できるとしたら、どのような番組にしたいですか？

藤井：5年おきか10年おきか分からないですけど、定期的にメンバーが集まって、近況報告をするような番組はいいかもしれないですね。5人で車に乗って泊まりでどこかへ行くとか、なんとなくスタジオセットで喋るっていうよりはもうちょっと“嵐っぽい”感じで、番組番組せずに「元気でやってるよ」と。グループとしての活動が終わったら、今後はプライベートでも全員で集まるってなかなかタイミングがなくなるとは思うんですよね。なので、ファンもそうですけれど、本人たちのためにもそういう場を作れたらいいんじゃないですかね。せっかくそれが出来る5人なので。

（文＝佐藤結衣）