ダウ平均は反発 ５万ドルを回復 エヌビディアとシスコシステムズが上昇ムード高める＝米国株概況 ダウ平均は反発 ５万ドルを回復 エヌビディアとシスコシステムズが上昇ムード高める＝米国株概況

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NY株式14日（NY時間16:21）（日本時間05:21）

ダウ平均 50063.46（+370.26 +0.75%）

S＆P500 7501.24（+56.99 +0.77%）

ナスダック 26635.22（+232.88 +0.88%）

CME日経平均先物 63130（大証終比：+410 +0.65%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発し、５万ドルを回復。エヌビディア＜NVDA＞が上昇し、市場のムードを高めていた。同社のファンＣＥＯがトランプ大統領とともに中国を訪問しており、中国の習主席と会談。同ＣＥＯは良い協議だったと述べていた。



米政府はＡＩ向け半導体「Ｈ２００」について、中国企業約１０社への販売を許可したが、納入はまだゼ​ロとのニュースも流れていた。中国でのＨ２００販売に向け​た行き詰まりが、解消されるのではとの期待が高まっているようだ。



一方、前日引け後に決算を発表したシスコシステムズ＜CSCO＞が大幅高となったこともサポート。予想を上回る第３四半期決算とガイダンスを発表したほか、約４０００人削減を発表したことが好感された。



半導体株の今後について一部からは、さらなる上昇余地があるとの見方が示されている。「今回の長期強気相場は、ほぼＩＴ・ハイテク主導だ。この成長は利益期待に基づくもので、投機バブルではない」と指摘。さらに、「半導体メーカー全体は実際には割安だと思う。巨大トレンドであり、供給を大幅に上回る需要が見込まれているため、まだ大きな上昇余地がある」と述べている。



今週は再びインフレ指標が意識され、消費者物価指数（ＣＰＩ）、生産者物価指数（ＰＰＩ）とも予想を上回る内容で市場が期待しているＦＲＢの利下げはさらに後退させる内容となっていた。ただ、足元の決算が好調なこともあり、米株式市場は底堅さを堅持している。



医療専門家向けデジタルプラットフォームを提供するドキシミティ＜DOCS＞が決算を受け大幅安。複数のアナリストが投資判断を引き下げており、顧客である製薬企業の可視性の低下を要因に挙げている。



ライブイベントのチケット販売などを手掛けるスタブハブ＜STUB＞が決算を受け大幅高。予想を上回ったほか、通期見通しを据え置いたことも好感されている模様。



眼内レンズのスターサージカル＜STAA＞が決算を受け大幅高。予想外の黒字となった。中国市場の本格回復局面に到達、あるいは到達間近にあるとの確信を与える内容となった。



フォード＜F＞が本日も商いを伴って上昇。特段の材料は出ていないが、一部からは、ある意味ＡＩ関連銘柄になりつつあるとの指摘が出ていた。電力網向け蓄電池事業「フォード・エナジー」を材料視。



ＡＩ半導体メーカーのセレブラス・システムズ＜CBRS＞が本日ナスダックに上場。前日決定のＩＰＯ価格１８５ドルに対して３５０ドルで初値を付けた。その後は戻り売りに押されたものの好調なスタートとなった。



ゲーム開発のテイクツー・インタラクティブ＜TTWO＞が上昇。同社の注目タイトル「グランド・セフト・オートＶＩ（ＧＴＡ６）」が近く予約開始されるとの未確認のＳＮＳ投稿が広がった。



シスコシステムズ＜CSCO＞ 115.53（+13.66 +13.41%）

ドキシミティ＜DOCS＞ 18.01（-5.38 -23.00%）

スタブハブ＜STUB＞ 8.55（+1.03 +13.70%）

フォード＜F＞ 14.48（+0.91 +6.71%）

セレブラス＜CBRS＞ 311.07（+126.07 +68.14%）

スターサージカル＜STAA＞ 32.01（+2.61 +8.88%）

テイクツー＜TTWO＞ 242.41（+15.42 +6.79%）



アップル＜AAPL＞ 298.21（-0.66 -0.22%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 409.43（+4.22 +1.04%）

アマゾン＜AMZN＞ 267.22（-2.91 -1.08%）

アルファベットC＜GOOG＞ 397.17（-1.87 -0.47%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 401.07（-1.55 -0.38%）

テスラ＜TSLA＞ 443.30（-1.97 -0.44%）

メタ＜META＞ 618.43（+1.80 +0.29%）

エヌビディア＜NVDA＞ 235.74（+9.91 +4.39%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 449.70（+4.20 +0.94%）

イーライリリー＜LLY＞ 1006.70（-9.05 -0.89%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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