開催：2026.5.15

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 9 - 1 [マーリンズ]

MLBの試合が15日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマーリンズが対戦した。

ツインズの先発投手はゼビー・マシューズ、対するマーリンズの先発投手はブラクストン・ギャレットで試合は開始した。

2回裏、1番 オースティン・マーティン 3球目を打ってタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 2-0 MIA、4番 ジョシュア・ベル 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 4-0 MIA、5番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 MIN 5-0 MIA

3回裏、9番 ジェームズ・アウトマン 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 6-0 MIA

8回表、3番 オット・ロペス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIN 6-1 MIA

8回裏、9番 ジェームズ・アウトマン 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 8-1 MIA、1番 オースティン・マーティン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 9-1 MIA

試合は9対1でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマーリンズのブラクストン・ギャレットで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 05:14:12 更新