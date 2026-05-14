「ナイキスキムス（NikeSKIMS）」が、2026年春夏コレクションの発売に伴い、日本での展開を開始する。5月15日から、ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）および公式オンラインストアで取り扱う。発売日前日の今日、ドーバー ストリート マーケット ギンザ7階でメディアプレビューが行われ、コレクションのフルラインナップが先行公開された。

【画像をもっと見る】

ナイキスキムスは、「ナイキ（NIKE）」と、キム・カーダシアン（Kim Kardashian）が手掛ける下着ブランド「スキムス（SKIMS）」による協業ブランドとして、2025年9月に始動した。あらゆる体型に対応するスキムスのソリューションと、ナイキの先進的な技術やアスリートに対するアプローチを融合し、ヨガやピラティスといった低強度のトレーニングに対応するアパレル、フットウェア、アクセサリーを開発している。

2026年春夏コレクションでは、ジムでの中強度トレーニングにも対応するコンプレッション素材を採用した「マット（Matte）」、通気性に優れたメッシュ素材の「エアリー（Airy）」、ストレッチナイロン素材を使用した「ストレッチナイロン（Stretch Nylon）」の3ラインに加え、ナイキスキムス史上最軽量の新作コレクション「スタジオストレッチ（Studio Stretch）」のアパレルアイテムをそろえる。あらゆる体型に対応するスキムスの理念に基づき、サイズはいずれもXXS〜3XLまでを用意する。

また、頭からつま先までのトータルコーディネート提案として、バッグやアクセサリーも幅広く展開。多様なアクティビティに対応するハーネス型のウエストポーチやアクセサリーケース、ベルトやポーチに取り付け可能なキーチェーン、カラビナセットを用意するほか、ナイキの「エア リフト（AIR RIFT）」をベースに、ナイキスキムスのロゴを配し、メッシュ素材で仕上げた「リフト メッシュ（RIFT MESH）」（2万2000円）もラインナップする。カラーはピンク、ブラウン、ブラック、グレーの4色。

ドーバー ストリート マーケット ギンザでは、コレクションの一部を販売予定。フルラインナップを購入できるのは、公式オンラインストア限定となる。なお、卸の拡大については、現時点では予定していないという。