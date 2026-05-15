timelesz、ピエロに扮したメンバー8人が“制限時間1分”の緊張バトルに再び挑戦！超強力な新お仕置きも登場

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timeleszメンバー8人が、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、全員一丸となって様々な企画に挑戦する痛快バラエティ番組『タイムレスマン』（毎週金曜 21時58分～）。

5月15日の放送は、話題のゲーム企画「タイムDEATH」の第2弾をお届け。色とりどりのピエロの衣装を身にまとった8人が、サーカス小屋を思わせるゲーム会場で、制限時間1分のゲーム対決を展開する。

■“つまようじ”こと佐藤勝利と“マッチ棒”こと橋本将生の“つまッチ”コンビが真っ向勝負

「タイムDEATH」とは、メンバー8人が2チームに分かれ、制限時間1分間で様々なゲームにチャレンジする、新趣向のゲームバトル企画。もし1分間でクリアできなければ、お仕置き執行人であるホワイトタイガーの“シロ”から、かなり強めのお仕置きを受ける羽目に。両チームは、刻々と迫り来る罰ゲームのプレッシャーと戦いながらゲームクリアを目指す。

5月1日放送の第1弾に続いて、今回も“つまようじ”こと佐藤勝利と“マッチ棒”こと橋本将生の“つまッチ”コンビが真っ向勝負。

佐藤＆菊池風磨＆原嘉孝＆猪俣周杜にゲストの王林を迎えた“つまようじチーム”と、橋本＆松島聡＆寺西拓人＆篠塚大輝にゲストのファーストサマーウイカを迎えた“マッチ棒チーム”に分かれて対戦する。

ともに“バラエティ力”の高さには定評がある女性ゲストふたりだが、ゲームプレーヤーとしての戦力のほどは？ 第1弾に続いて進行役を務める“支配人イグチ”ことウエストランド・井口浩之がゲームの合間に繰り出す巧みなツッコミにも要注目だ。

■ゲストのファーストサマーウイカ、王林、ウエストランド井口の活躍にも注目

両チームは、お題のワードが歌詞のなかに入っている曲を歌う「縛りカラオケ」、パネルの文字列のなかから間違った表記の文字を見つける「脳バグ間違い探し」、ボトルシップ（瓶の中に入った船の模型）の甲板に人形を立てる「ボトルシップチャレンジ」など、前回にも挑戦したゲームで対決する他、代表者が投げた紙飛行機を残りのメンバーが滑走路風のボードを使ってキャッチする全員参加の新ゲーム「紙飛行機ランディング」にも挑戦。

もし負けたら、お仕置きも全員で受けなければならないとあって、両チーム一同、緊張の面持ちでゲームに臨むが…。

そしてもちろん、「あみだセンブリ茶」「激クサ空気砲」など、第1弾でもスタジオ中を震撼させたお仕置きの数々にも、乞うご期待。なんと今回から、超強力なあらたなるお仕置きも登場し、そのあまりの衝撃に思わず悲鳴を上げてしまうメンバーも。

第1弾では接戦の末、つまようじチームに軍配が上がったが、はたして今回は？ 一同は見事プレッシャーをはねのけ、わずか60秒の間にゲームをクリアすることはできるのか!? ピエロたちが楽しくにぎやかに、かつ真剣に繰り広げる“プレッシャーサーカス”「タイムDEATH」を、どうかお見逃しなく。

■番組情報

フジテレビ『タイムレスマン』

05/15（金）21:58～22:52

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

ゲスト：ファーストサマーウイカ、王林

進行：井口浩之（ウエストランド）

■関連リンク

『タイムレスマン』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/