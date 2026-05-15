◇パ・リーグ ロッテ5―3日本ハム（2026年5月14日 ZOZOマリン）

24年9月28日の西武戦以来、593日ぶりの白星。ロッテ・西野は昨季から続いていた自身6連敗のトンネルを抜け、静かに喜びをかみしめた。

「もちろん勝ちたい気持ちはあったけど、勝てていないことに焦りとかは感じてなくて。でも、こうやって勝ちが付くと本当に特別。最高な感じ、うれしさはある。久しぶりにこの感じを味わえた」

完投こそ逃しても、豊富な球種を駆使した巧みな投球術で打者を翻弄（ほんろう）した。制球良く78球で8回0/3を5安打2失点（自責点1）。チームを3連敗からの脱出へ導き、サブロー監督からも「素晴らしかった。ベテランらしい意地を見た」と大絶賛された。

08年育成ドラフト5位入団から侍ジャパン入りするなど「元祖・育成の星」。20年の右肘手術を乗り越え、23年から先発に再転向した。「もっと野球がうまくなりたいし、まだまだ成長できると思っている」と信じて研さんを続け、勝てない期間も思いは揺るがなかった。

3月で35歳。プロ18年目の今季は個人的な“目標”もある。地元・富山で開催される球宴出場だ。かなえば、10年ぶり3度目の祭典。「間に合ったら、うれしいな」。健在を印象付ける勝利に表情を緩めた。（大内 辰祐）