◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）に４頭が出走予定なのが、上原佑厩舎だ。２週前追い切りでは、そのうち３頭が美浦・Ｗコースで併せ馬。皐月賞７着のグリーンエナジーが外から先導し、青葉賞勝ちのゴーイントゥスカイが中、皐月賞３着ライヒスアドラーが内から、それぞれ３馬身間隔で追走。３頭とも楽な手応えのまま最後の直線に向き、一度はグリーンが抜け出しにかかったが、内から２頭が差を詰めたところがゴールとなった。

伸び脚が目立ったのはライヒスで、半馬身遅れたもののタイムは６ハロン８４秒４―１１秒５。グリーン、ゴーイントゥの２頭も、実に軽快なフットワークで駆け抜けた。上原佑調教師は「それぞれ競馬を使ってきているので、負荷をかけるというよりコンディションをキープしていくイメージです」と意図を説明した。

皐月賞５着のフォルテアンジェロは、Ｗコースを単走。タイムは５ハロン７０秒３―１２秒２だが、最後は切れのある脚さばきで、時計以上に躍動感のある動き。トレーナーも「コンディションの確認程度でやる気も十分。動きも良かったです」と手応え。４頭ともに順調ぶりをうかがわせた。