今週末、東京競馬場ではヴィクトリアマイル（G1）が行われる。20年、このマイルG1を制したのがアーモンドアイだった。2年前の18年には牝馬3冠に加え、ジャパンC（G1）を驚異的な（当時の）レコードで制覇。翌19年には中東へ遠征、ドバイターフ（G1）を勝利すると、帰国後は天皇賞・秋（G1）も優勝した。この実績を考えれば、牝馬限定戦のヴィクトリアマイルを勝つのは当然にも思えるが、実はそう簡単な話ではなかった。

前年のラストランとなった有馬記念（G1）で掛かってしまい、まさかの大敗を喫した。捲土（けんど）重来を期し、連覇を狙ってドバイへ飛んだ。しかし、ここでアクシデントに見舞われる。折からの新型コロナ騒動で予定されていたドバイの競馬が中止となり、アーモンドアイは無駄に中東を往復する形となった。そして、帰国初戦となったのが、このヴィクトリアマイルだった。

「こんなことはもちろん、初めての経験でした。復路の飛行機便も少なくバタバタしたので、無事に帰国できた後も状態が心配でした」

この最強牝馬を管理していた国枝栄調教師（現厩務員）は当時、そう語っていた。ところが、そんな不安を吹き飛ばしたのは、他でもないアーモンドアイ自身だった。再び、国枝師の弁。

「帰国後、競馬学校で検疫をしたのですが、一緒に戻ってきたカレンブーケドールはカイバを食べなくなり、げっそりしてしまったのに対し、アーモンドアイは前年にも遠征を経験していたおかげか、元気いっぱいでした」

これならヴィクトリアマイルに使えると判断し、出走を決断。すると、好位を進んだアーモンドアイは直線で堂々と抜け出した。2着サウンドキアラに4馬身差をつけ、改めてその力を証明した。「牝馬同士なら一枚も二枚も上でしたね」。そう言ってほほ笑んだ国枝師の笑顔が忘れられない。 （フリーライター）