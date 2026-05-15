「第93回日本ダービー」（31日、東京）の2週前追い切りが東西トレセンで行われた。上原佑厩舎の4騎は続々とWコースに登場。上原佑師は「それぞれが競馬を使ってきているので負荷をかけるよりは状態を維持するイメージ。みんな元気いっぱい」と総括。中でも目立っていたのが、皐月賞7着から雪辱に燃えるグリーンエナジーだ。

3頭併せはゴーイントゥスカイ、ライヒスアドラーを引き連れる形。前に馬を置かなくても折り合いはピタリ、スムーズに加速した。馬なりで外から2頭とほぼ併入。6F85秒5〜1F11秒7をマークした。トレーナーは「皐月賞のダメージはなく至って順調。いい体をキープできています」と好状態を伝えた。

前走はインが圧倒的に有利な馬場も厳しかったか。ダービーに向けては収穫もあった様子。「出していけば付いていけたでしょうけど、折り合いに専念してくれてダービーにつながる走り。距離はあった方がいいし、左回りの方がスムーズ。東京2400メートルへの適性は高いと思う」と前向きな言葉を並べた。

▼ゴーイントゥスカイWコース6F84秒9〜1F11秒6（上原佑師）青葉賞を使ってかなり状態が上がってきた。青葉賞からダービーまでの間隔が1週延びたことでリフレッシュできているし、かなり順調です。

▼フォルテアンジェロWコース5F70秒3〜1F12秒2（上原佑師）仕上がりが早い馬なのでオーバーワークに注意しながら。やる気は十分だし、いい状態です。折り合いがつくので距離は心配していない。

▼ライヒスアドラーWコース6F84秒4〜1F11秒5（佐々木）課題の折り合いに気をつけながらやりました。少し難しいところを見せている現状で、まだ6、7割の出来という感じ。